Сонце й аномальний атмосферний тиск: синоптик розповів, чим дивуватиме погода в Україні

Експерт Віталій Постригань підкреслив, що лютий вправно "відпрацьовує" за аномально теплу зиму. Він розповів, коли знову зміниться погода.

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В Україні пануватиме антициклон, який гарантує "хорошу погоду", але метеозалежним людям буде нелегко. Про це 10 лютого попередив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Прогноз погоди: температура

Потужний антициклон "Ельвіра" приніс похолодання, на Черкащині у вихідні стовпчики термометрів фіксували 5-7 градусів морозу. Йдеться про показники, нижчі від кліматичної норми на 2-4 градуси. Найморозніше було вночі на 10 лютого, місцями фіксували навіть до -12.

"Тож лютий вправно "відпрацьовує" за аномально теплу зиму. Проте 13° морозу, найнижча температура зими 2024-2025, все ж залишилася у грудні. Чи надовго?", — зауважив синоптик.

Він пояснив, що масштабний антициклон у більшій частині Європи заблокував західносхідне перенесення повітряних мас, але північного заходу континенту це не стосується. Атлантичним циклонам та їх атмосферним фронтам доводиться оминати території північнішими траєкторіями, переносячи аномальне тепло аж за полярне коло.

Інфографіка, прикріплена синоптиком Фото: Віталій Постригань / Facebook

Відповідно до прогнозу погоди Постриганя, протягом тижня за синоптичну ситуацію відповідатиме "Ельвіра". Експерт назвав цей антициклон "гарантом хорошої однотипної погоди".

Атмосфера буде у спокійному стані, опади малоймовірні, українці все частіше бачитимуть сонце, погода очікується маловітряна. Температура дуже нижчою від кліматичної норми на 2-3 градуси — від -7 до -12 вночі та близько нуля вдень.

Інфографіка, прикріплена синоптиком Фото: Віталій Постригань / Facebook

Прогноз погоди: атмосферний тиск

Синоптик попередив, що утримуватиметься аномально високий атмосферний тиск — 770 міліметрів ртутного стовпчика. Він уточнив, що це — на 16 одиниць вище за середні значення протягом багатьох років.

"Метеозалежні люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, відчуватимуть дискомфортні відчуття", — проінформував Постригань.

Він зазначив, що рекорд аномально-високого атмосферного тиску у Черкаській області був встановлений ще у 1977 році. Йдеться про 778 міліметрів ртутного стовпчика.

Прогноз погоди: буде сніг

Попередньо, вже на вихідних активізується циклонічна діяльність над Балканами та Чорним морем. Це призведе до зміни погоди.

"Атмосферний тиск знизиться до кліматичних значень, пройдуть опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу", — повідомив керівник гідрометцентру.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди синоптикині Наталки Діденко 11 лютого буде морозно, але без опадів. У Києві вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть до -4 градусів.

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