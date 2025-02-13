В Украине отменили золотые и серебряные медали в школах: как будут отмечать выпускников

Приказом установлено, что вместо формулировки "золотая" и "серебряная медаль" будет использоваться запись "с отличием".

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В Украине официально отменили награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями. В документах об образовании отныне будет использоваться формулировка "с отличием". Изменения внесены приказом Министерства образования и науки Украины 1771 от 20 декабря 2024 года, который вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции.

В документе указано, что соответствующее положение о золотой и серебряной медали утратило силу. Отныне для записей в документах вместо формулировки "золотая медаль" или "серебряная медаль" будут использовать запись "с отличием".

Кроме этого, слова "свидетельство о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных золотой медалью "За высокие достижения в учебе")" заменены на "свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием". Также в порядке награждения обозначения "ЗМ" (золотая медаль) и "СМ" (серебряная медаль) заменены на "ЗВ" (свидетельство с отличием). Сама запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" остается действующей, как и на предыдущих документах об образовании.

Напомним, с 2025 года в рамках проекта "Учительская доплата" преподаватели будут получать ежемесячные дополнительные выплаты, составляющие около 1 тыс. гривен. Для педагогов, которые совмещают несколько должностей, размер дополнительной выплаты будет тоже пропорциональным.

Позже стало известно, что в случае, если зарплата учителей ниже минимальной, работодатель обязан увеличить доплату до уровня минимальной заработной платы. Если педагогам ранее ее устанавливали, то размер выплаты останется прежним.