В Україні скасували золоті та срібні медалі у школах: як відзначатимуть випускників

Наказом встановлено, що замість формулювання "золота" та "срібна медаль" використовуватимуть запис "з відзнакою".

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В Україні офіційно скасували нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями. У документах про освіту відтепер буде використовуватись формулювання "з відзнакою". Зміни внесені наказом Міністерства освіти та науки України 1771 від 20 грудня 2024 року, який набув чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції.

У документі зазначено, що відповідне положення про золоту та срібну медалі втратило чинність. Відтепер для записів у документах замість формулювання "золота медаль" або "срібна медаль" використовуватимуть запис "з відзнакою".

Окрім цього, слова "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")" замінені на "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою". Також у порядку нагородження позначення "ЗМ" (золота медаль) та "СМ" (срібна медаль) замінено на "ЗВ" (свідоцтво з відзнакою). Сам запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишається чинним, як і на попередніх документах про освіту.

Нагадаємо, з 2025 року в рамках проєкту "Вчительська доплата" викладачі отримуватимуть щомісячні додаткові виплати, що становлять близько 1 тис. гривень. Для педагогів, які суміщають кілька посад, розмір додаткової виплати буде теж пропорційним.

Пізніше стало відомо, що в разі, якщо зарплата вчителів нижча за мінімальну, роботодавець зобов'язаний збільшити доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Якщо педагогам раніше її встановлювали, то розмір виплати залишиться колишнім.