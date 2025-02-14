С Малюком и его "крепкими объятиями": в СБУ подготовили креативные валентинки (фото)

Служба безопасности поделилась тематическими поздравлениями с Днем всех влюбленных. Одна из валентинок от главы ведомства Василия Малюка посвящена всем "крысам".

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Служба безопасности поздравила украинцев с Днем святого Валентина, но подошла к этому с креативом. Неординарные валентинки 14 февраля опубликовала Национальная академия СБУ.

"Если бы СБУ писала валентинки, они бы могли выглядеть вот так. Мы точно уверены, что любить — это прежде всего оберегать и защищать. Спасибо всем, кто любит Украину, всегда держит ее в своем сердце и борется за ее будущее", — отметила пресс-служба.

Адресатами валентинок указаны: боец ЦСО "А", контрразведчик, оператор БПЛА ЦСО "А", офицер Кибердепартамента, сотрудница ЦСО "А", офицер СБУ, спецназовец ЦСО "А", оперативник и даже руководитель СБУ. Каждая из валентинок содержит поздравление, которое соответствует отправителю. Например, киберспециалист пожелал украинцам "оставлять след".

Во всех валентинках поле адресата пустое, исключением стало лишь поздравление от Малюка. Он "поздравил" с Днем всех влюбленных "крыс", пообещав их "держать крепко в своих руках".

"Ты можешь верить во что угодно, кроме московского патриархата", — говорится в другой валентинке, от оперативника СБУ.

"Люблю распутывать твои агентурные сети", — указано в другом "романтическом" поздравлении, адресованном от контрразведчика.

Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ Фото: Национальная академия СБУ

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали снег на День святого Валентина. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине меняется, и это — только начало.

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