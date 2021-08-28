СБУ викрила у Києві російську ботоферму по дискредитації Кримської платформи (фото)

Ботоферма працювала в популярних соцмережах. 15 тисяч фейкових акаунтів публікували пости від імені "простих громадян".

У Києві кібердепартамент СБУ викрив потужну ботоферму, яка за вказівками кураторів з РФ дискредитувала Кримську платформу. Про це інформує прес-центр Служби безпеки.

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За даними силовиків, ворожа інтернет-агентура поширювала в соціальних мережах антиукраїнські матеріали і дезінформацію за підсумками проведення Кримської платформи. Свою незаконну діяльність ботоферма зосередила на Instagram, TikTok і Facebook.

У розпорядженні ботоферми, як розповідають в СБУ, було близько 15 тисяч фейкових акаунтів, а свої публікації зловмисники публікували в соцмережах від імені "простих громадян".

В організації інтернет-агентури силовики звинувачують чотирьох жителів Києва. "Зарплату" за незаконну діяльність вони отримували з Росії через заборонені платіжні системи.

В ході обшуків співробітники СБУ вилучили 300 модемів для доступу в інтернет, кілька тисяч сім-карт різних мобільних операторів і комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. За фактом роботи ворожої інтернет-агентури відкрито кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України.

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Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила кібершахраїв, які зламали захист міжнародних дзвінків. Спеціальне обладнання розмістили в автомобілях місцевих таксистів, які постійно змінювали своє місце розташування, а своїм клієнтам зловмисники пропонували анонімність при міжнародних дзвінках.

Також Фокус розповідав, що кіберполіція викрила фальшиву біржу з продажу криптовалют. Організатори фінансової піраміди пропонували клієнтам щоденний прибуток по 7% після інвестування в криптовалюти. Дохід зловмисників склав 250 млн гривень.