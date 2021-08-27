Кіберзлочинці зламали захист міжнародних дзвінків, встановлений операторами, — СБУ

Спеціальне обладнання розмістили в автомобілях місцевих таксистів, які постійно змінювали своє місце розташування.

Кібердепартамент СБУ відзвітував про блокування діяльності осіб, які змогли обійти захист українських мобільних операторів у міжнародній телефонії.

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Про це інформує пресцентр спецслужби.

За даними правоохоронців, група осіб користувалася спеціальним обладнанням, що дозволяє робити міжнародні дзвінки під виглядом місцевих. Своїм клієнтам кіберзлочинці, як їх називають в СБУ, гарантували повну анонімність для міжнародних дзвінків, і подібна діяльність приносила їм щомісяця майже по $20 тис.

Членами кібергрупи виявилися жителі Одеси, в розпорядженні яких було спеціальне телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє переспрямовувати канали мобільного зв'язку.

Щоб приховати незаконну діяльність, як зазначають в СБУ, допоміжне обладнання розмістили в автомобілях місцевих таксистів, які видавали себе за звичайних абонентів і постійно змінювали своє місце розташування.

"Під час обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях вилучена комп'ютерна техніка з встановленим спеціальним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання (GSM-шлюзи, GSM-модеми, SIM-банки), SIM-карти операторів мобільного зв'язку і чорнова документація, що підтверджує протиправну діяльність", — йдеться в повідомленні СБУ.

За фактом незаконної діяльності ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

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