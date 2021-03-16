Кіберполіцейські розкрили банду хакерів, які вкрали в бізнесменів понад 5 млн гривень

Зломники відправляли бухгалтерам підприємств заражені вірусом електронні листи, щоб отримати доступ до комп'ютерів.

Кіберполіція розкрила угрупування, яке розсилало комп'ютерні віруси на електронні адреси підприємців і викрало понад 5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп'ютерів бухгалтерів та директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних і фізичних осіб на підконтрольні рахунки. Надалі гроші переводили в готівку", — розповіли правоохоронці.

Правоохоронці провели вісім обшуків у Києві та Київській області. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі і "чорнові" записи.

Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ припинила діяльність хакерів, які ламали акаунти чиновників Київської області. За даними СБУ, зловмисники через віртуальний сервер проводили злом акаунтів ряду чиновників Київської області. Встановлено, що одним з числа постраждалих є голова одного з райсудів області.