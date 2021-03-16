Киберполицейские раскрыли банду хакеров, которые украли у бизнесменов более 5 млн гривен

Взломщики отправляли бухгалтерам компаний зараженные вирусом электронные письма, чтобы получить доступ к компьютерам.

Киберполиция раскрыла группировку, которая рассылала компьютерные вирусы на электронные адреса предпринимателей и похитила более 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали", — рассказали правоохранители.

Правоохранители провели восемь обысков в Киеве и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и "черновые" записи.

Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывающих аккаунты чиновников Киевской области. По данным СБУ, злоумышленники через виртуальный сервер производили взлом аккаунтов ряда чиновников Киевской области. Установлено, что одним из числа пострадавших является глава одного из райсудов области.