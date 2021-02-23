СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывающих аккаунты чиновников Киевской области (видео)

Злоумышленники брали до 3 тысяч долларов за свои услуги. Основными заказчиками взломов были граждане РФ и частные детективы из Украины.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины остановили деятельность хакеров, которые взламывали личные страницы, мессенджеры, а также электронные почты пользователей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, злоумышленники через виртуальный сервер (вероятней всего, на них создавали поддельные версии сайтов, где нужно было указать свои данные для входа) производили взлом аккаунтов ряда чиновников Киевской области. Установлено, что одним из числа пострадавших является глава одного из райсудов области.

За взлом аккаунта или аккаунтов злоумышленники брали до 3 тысяч долларов, в зависимости от сложности и объемов работы. Оплату за свои "услуги" хакеры получали в криптовалюте, а также через запрещенных в Украине российскими платежными системами.

Фото: пресс-центр СБУ

Следствие считает, что возможный организатор схемы часто выезжал заграницу, в том числе в Россию. Якобы его основными клиентами были граждане России и украинские частные детективы. В спецслужбе изучают наличие возможной связи злоумышленника с российскими спецслужбами.

Фото: пресс-центр СБУ

В результате обысков по месту жительства и арендованному офису были конфискованы для проведения экспертизы:

Банковские карты;

Компьютерное оборудование;

Образцы программного обеспечения, которые применялись для взлома.

Следственные действия проводятся в рамках криминального дела по статье 359 (незаконное приобретение, сбыт и использование специальных технических средств получения информации) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об вручении организаторам схемы подозрения.

Напомним, Киберполиция разоблачила владельца одного из крупнейших в мире фишинговых сайтов.

18 февраля на СБУ совершили DDOS-атаку из-за чего сайт временно не функционировал.