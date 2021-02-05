Киберполиция разоблачила владельца одного из крупнейших в мире фишинговых сайтов (видео)

Более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии происходило именно из-за разработки украинца.

Сотрудники Киберполиция заявили о прекращении преступной деятельности в ходе международной спецоперации совместно с полицией США и Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Атаки происходили на финансовые учреждения и почтовые службы разных компаний. 39-летний житель Тернопольской области разработал фишинговый пакет и специальную админпанель для него, которые были направлены против сайтов банков и их клиентов. Админпанель позволяла получать полный контроль над профилем пользователя, включая все его платежные данные.

Фишинговые сайты — это поддельные сайты какой-либо компании или сервиса. Он может иметь дизайн, как и у оригинального сайта и похожий функционал. С той лишь разницей, что пользователь, введя свои данные на фишинговом сайте отдаст свои данные в руки злоумышленника.

Следователи установили, что действовал он в 11 странах мира — США, Австралии, Германии, Швейцарии, Великобритании и другие. Точный убыток от злодеяний не установлен, но оценивается в десятки миллионов долларов. Украинец также разработал ряд фишинговых ресурсов, которые взламывали почтовые клиенты людей, ей пользуется более 1,5 млрд людей (скорее всего, речь идет о Gmail от компании Google).

Продавал свое ПО злоумышленник через сайты в Darknet. По результатам обыска был конфискован ноутбук и два мобильный телефона, в которых выявили 200 активных покупателей вредоносного ПО.

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Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей связи), и по части 2 статьи 361-1 (Создание с целью использования распространения или сбыта вредоносных программ или технических средств, а также их распространение или сбыт). Жителю Тернпольщины грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Херсонщине Киберполиция разоблачила двух мошенниц, которые "лечили" людей онлайн.