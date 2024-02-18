Фейки про ВСУ в Авдеевке: хакеры из России взломали ряд украинских интернет-СМИ

Российские хакеры взломали сайты нескольких изданий и распространили новость о "разгроме элитных подразделений ВСУ в Авдеевке". Специалисты Госспецсвязи расследуют все инциденты.

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Вечером 18 февраля ряд украинских интернет-СМИ пожаловались на кибератаки. Редакция "Украинской правды" сообщила о потере доступа к аккаунту в соцсети Х.

"На странице начали появляться фейки. В частности, там появилась фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Мы пытаемся восстановить доступ. Просим не считать опубликованную в соцсети информацию имеющей отношение к УП", — отреагировало издание.

Возобновить доступ к аккаунту "Украинской правды" в соцсети Х удалось позже.

Новость о "разгроме элитных подразделений ВСУ" в Авдеевке появилась днем в 14:30 на сайте LIGA.net. Редакция ресурса заявляет о непричастности к публикации российской дезинформации.

"Сайт был взломан неизвестными. Фейковая новость была оперативно снята с ленты новостей, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х", — отметило агентство.

Сайт "Апостроф" также столкнулся с работой российских специалистов по ИПСО и публикацией материала о "бегстве ВСУ с позиций, оставлении техники и раненых". Дезинформацию подкрепили коллажем и подписью к нему.

"Редакция "Апострофа" заявляет, что этот материал не имеет ничего общего с действительностью и призывает читателей ответственно потреблять информацию. Коллектив сайта делает все возможное, чтобы предотвратить подобные атаки российских агрессоров в дальнейшем", — заявили в редакции.

Схожая новость выходила на сайте издания "Телеграф", но через некоторое время ее удалили. Редакция не комментировала инцидент.

В Госспецсвязи позже заявили, что российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

"В правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA при Госспецсвязи уже обратились представители Украинской правды, LIGA.net, "Апострофа" и "Телеграфа". Наши специалисты уже проводят исследование указанного инцидента", — рассказала организация.

Напомним, украинские военные вышли из Авдеевки, но россияне продолжают атаковать на данном направлении. Газета The New York Times ранее назвала пять самых опасных мест на фронте.

Фокус ранее писал, что после захвата Авдеевки ВС РФ наступали в направлении поселка Ласточкино Донецкой области.