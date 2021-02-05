Кіберполіція викрила власника одного з найбільших у світі фішингових сайтів (відео)

Понад 50% усіх фішингових атак у 2019 році в Австралії відбувалося саме через розробку українця.

Співробітники кіберполіції заявили про припинення злочинної діяльності в ході міжнародної спецоперації спільно з поліцією США та Австралії. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

Атаки відбувалися на фінансові установи та поштові служби різних компаній. 39-річний житель Тернопільської області розробив фішинговий пакет сайтів і спеціальну адмінпанель для них, що була спрямована проти сайтів банків і їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла отримувати повний контроль над профілем користувача, включаючи всі його платіжні дані.

Фішингові сайти — це підроблені сайти будь-якої компанії або сервісу. Він може мати дизайн, як в оригінального сайту і схожий функціонал. З тією лише різницею, що користувач, ввівши свої дані на фішинговому сайті віддасть їх у руки зловмисника.

Слідчі встановили, що діяв він в 11 країнах світу — США, Австралії, Німеччині, Швейцарії, Великобританії тощо. Точний збиток від злодіянь не встановлено, але оцінюється в десятки мільйонів доларів. Українець також розробив ряд фішингових ресурсів, які зламували поштові сервіси, якими користуються понад 1,5 млрд людей (швидше всього мова йде про Gmail від компанії Google).

Продавав своє ПЗ зловмисник через сайти в Darknet. За результатами обшуку був конфіскований ноутбук і два мобільних телефони, у яких виявили 200 активних покупців шкідливого ПЗ.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж зв'язку), і за частиною 2 статті 361-1 (Створення з метою використання розповсюдження або збуту шкідливих програм або технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут). Жителю Тернопільщини загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо: раніше на Херсонщині кіберполіція викрила двох шахрайок, які "лікували" людей онлайн.