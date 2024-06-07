Підліток продавав фейкову "Дію" в інтернеті: що йому загрожує (фото)

Підроблений застосунок "Дія" придбали троє молодиків, перевівши неповнолітньому "підприємцю" по 100 гривень на банківську карту.

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На Одещині слідчі повідомили про підозру 17-річному хлопцю, який продавав в Інтернеті застосунок, що візуально повторює мобільний застосунок "Дія". Молодику загрожує обмеження або позбавлення волі. Про це йдеться на офіційному сайті Кіберполіції України.

За даними слідства, підліток завантажив з інтернету застосунок, що дає змогу створювати неправдиві електронні документи. Зовні програма повністю дублювала діалогове вікно сервісу "Дія". У підробленому застосунку можна було змінювати прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, фото та інші дані.

Молодий чоловік вирішив заробити на фейковій "Дії". З цією метою він створив канал у месенджері, де опублікував оголошення про продаж додатка. Файл встигли придбати троє хлопців 17-ти та 20-ти років, переказавши підлітку по 100 гривень на банківську карту. За словами покупців, вони зробили це з розважальною метою.

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Під час слідства правоохоронці виявили в телефоні 17-річного жителя Одеської області докази його злочинної діяльності. Йому повідомили про підозру за частинами 1 і 3 статті 358 Кримінального кодексу України — у збуті (зокрема повторному) підробленого офіційного документа, що видається установою і надає права або звільняє від обов'язків.

У фейковому додатку можна вписати будь-яке ім'я та інші дані Фото: преслужба Киберполіції

"Хоча хлопець неповнолітній, він досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, і відповідно до чинного законодавства йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", — зазначила слідча поліції Світлана Могиляк.

Нагадаємо, 2021 року шахраї почали торгувати фіктивним застосунком "Дія", який має вигляд справжнього. Зловмисники пропонували купити програму, щоб "підтвердити повноліття" під час купівлі сигарет або алкоголю. Також застосунок давав змогу продемонструвати підроблений COVID-сертифікат.

Тоді експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що вважає випадок із фейковим застосунком "Дія" тільки початком. На його думку, попит на різні спроби обходу "Дії" тільки зростатиме, а отже — створюватиме пропозицію.