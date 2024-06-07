Подросток продавал фейковую "Дію" в интернете: что ему грозит (фото)

Поддельное приложение "Дія" прибрели трое парней, переведя несовершеннолетнему "предпринимателю" по 100 гривен на банковскую карту.

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В Одесской области следователи сообщили о подозрении 17-летнему парню, который продавал в Интернете приложение, визуально повторяющее мобильное приложение "Дія". Молодому человеку грозит ограничение или лишение свободы. Об этом говорится на официальном сайте Киберполиции Украины.

По данным следствия, подросток скачал с интернета приложение, позволяющее создавать ложные электронные документы. Внешне программа полностью дублировала диалоговое окно сервиса "Дія". В поддельном приложении можно было менять фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, фотографию и прочие данные.

Молодой человек решил заработать на фейковой "Дії". С этой целью он создал канал в мессенджере, где опубликовал объявления о продаже приложения. Файл успели приобрести трое парней 17-ти и 20-ти лет, переведя подростку по 100 гривен на банковскую карту. По словам покупателей, они сделали это с развлекательной целью.

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В ходе следствия правоохранители выявили в телефоне 17-летнего жителя Одесской области доказательства его преступной деятельности. Ему сообщили о подозрении по частям 1 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — в сбыте (в том числе повторном) поддельного официального документа, выдаваемого учреждением и предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

В фейковом приложении можно вписать любое имя и прочие данные Фото: пресс-служба Киберполиции

"Хотя парень несовершеннолетний, он достиг возраста с которого наступает уголовная ответственность, и в соответствии с действующим законодательством ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок", — отметила следователь полиции Светлана Могиляк.

Напомним, в 2021 году мошенники начали торговать фиктивным приложением "Дія", которое выглядит как настоящее. Злоумышленники предлагали купить програму, чтобы "подтвердить совершеннолетие" при покупке сигарет или алкоголя. Также приложение позволяло продемонстрировать поддельный COVID-сертификат.

Тогда эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что считает случай с фейковым приложением "Дія" только началом. По его мнению, спрос на различные попытки обхода "Дії" будет только расти, а значит – создавать предложение.