Мошенники разработали фейковое приложение "Дія" для несовершеннолетних

В программу встроен редактор, позволяющий вносить в "документы" нужные данные. В частности, люди, не достигшие 18-летнего возраста, смогут приобрести себе алкоголь и сигареты. Также приложение поможет предъявить липовый COVID-сертификат.

Мошенники начали торговать фиктивным приложением "Дія", которое выглядит как настоящее и чья главная задача — "подтвердить совершеннолетие" при покупке сигарет или алкоголя у лиц, которые в действительности совершеннолетия не достигли. Также приложение позволяет продемонстрировать фиктивный COVID-сертификат. Об этом сообщает Gagadget.

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Приложение создано для работы на операционной системе Android и содержит редактор, позволяющий менять данные так, как того пожелает пользователь. В программе существуют шаблоны нескольких документов: студенческого билета, паспорта, карточки налогоплательщика и водительского удостоверения.

Фото: Скриншот

По словам мошенников, приложение не будет вызывать у продавцов никаких подозрений. Однако если проверить документы, применив сканер "Дія", то ничего не сработает.

Стоимость фейкового приложения составляет 120 гривен. На телеграм-канале приложения уже более четырех тысяч подписчиков.

Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович на своей странице в Facebook отметил, что появление фейкового приложения "Дія" на самом деле был лишь вопросом времени.

Фото: Скриншот

"Это просто не могло не произойти. Школота всегда и везде подделывала документы, чтобы покупать бухло. Хоть немного их сдерживало то, что подделка документов серьезное преступление. В случае с Дией все гораздо проще. Я даже удивлен, что такое приложение не появилось раньше (и оно не единственное, их уже много)", — отметил специалист.

Фокус ранее писал о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предупредила покупающих и продающих поддельные COVID-сертификаты о том, что от нее не стоит "ждать пощады" в этом вопросе и заверила, что производства в отношении уличенных в подобных нарушениях будут методично доводить до приговоров.

Венедиктова сообщила, что почти половина из почти 800 открытых в этом году уголовных производств из-за поддельных документов касаются именно сертификатов о вакцинации. Более 100 человек уже получили сообщения о подозрении, а в суд направили почти 90 обвинительных актов. Также генпрокурор напомнила, что уже открыто уголовное производство в отношении экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры, которые влетели в Украину с поддельными COVID-сертификатами.