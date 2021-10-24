Шахраї розробили фейковий додаток "Дія" для неповнолітніх

У програму вбудовано редактор, що дозволяє вносити в "документи" потрібні дані. Зокрема, люди, які не досягли 18-річного віку, зможуть придбати собі алкоголь і сигарети. Також програма допоможе пред'явити липовий COVID-сертифікат.

Шахраї почали торгувати фіктивним додатком "Дія", яке виглядає як справжнє і чиє головне завдання — "підтвердити повноліття" при покупці сигарет або алкоголю у осіб, які в дійсності повноліття не досягли. Також програма дозволяє продемонструвати фіктивний COVID-сертифікат. Про це повідомляє Gagadget.

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Додаток створено для роботи на операційній системі Android і містить редактор, що дозволяє змінювати дані так, як того забажає користувач. У програмі існують шаблони кількох документів: студентського квитка, паспорта, картки платника податків та посвідчення водія.

Фото: Скриншот

За словами шахраїв, програма не буде викликати у продавців ніяких підозр. Однак якщо перевірити документи, застосувавши сканер "Дія", то нічого не спрацює.

Вартість фейковий програми складає 120 гривень. На телеграм-каналі додатки вже більше чотирьох тисяч передплатників.

Експерт з кібербезпеки Андрій Баранович на своїй сторінці в Facebook зазначив, що поява фейковий додатки "Дія" насправді був лише питанням часу.

Фото: Скриншот

"Це просто не могло не статися. Школота завжди і всюди підробляла документи, щоб купувати бухло. Хоч трохи їх стримувало те, що підробка документів серйозний злочин. У випадку з Діей все набагато простіше. Я навіть здивований, що такий додаток не з'явилося раніше ( і воно не єдине, їх уже багато) ", — зазначив фахівець.

Фокус раніше писав про те, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова попередила купують і продають підроблені COVID-сертифікати про те, що від неї не варто "чекати пощади" в цьому питанні і запевнила, що провадження стосовно викритих в подібних порушеннях будуть методично доводити до вироків.

Венедиктова повідомила, що майже половина з майже 800 відкритих в цьому році кримінальних проваджень через підроблених документів стосуються саме сертифікатів про вакцинацію. Понад 100 осіб уже отримали повідомлення про підозру, а в суд направили майже 90 обвинувальних актів. Також генпрокурор нагадала, що вже відкрито кримінальне провадження щодо екс-нардепа Надії Савченко та її сестри, які влетіли в Україну з підробленими COVID-сертифікатами.