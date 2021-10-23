"Пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила покупцям підроблених COVID-сертифікатів

Генпрокурор назвала фейкові документи про вакцинацію "грою в рулетку з повним барабаном" і заявила, що її підлеглі беруть ситуацію з "кривавою макулатурою" під особистий контроль.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова попередила тих, хто купує і продає підроблені COVID-сертифікати про те, що від неї не варто "чекати пощади" в цьому питанні й запевнила, що провадження стосовно викритих в подібних порушеннях будуть методично доводити до вироків. Про це керівник Офісу генпрокурора написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо «взаємністю», так би мовити", — заявила Венедіктова.

Генпрокурор назвала тих, хто продає фейкові COVID-сертифікати "негідниками, котрі торгують людськими життями" і підкреслила, що підроблені документи про вакцинацію нерідко перетворюються в "свідоцтва про смерть".

Венедіктова зазначила, що ті, хто подорожує з несправжніми паспортами вакцинації, піддають смертельній небезпеці не тільки себе, але і тих, з ким вступають в контакт, включаючи своїх рідних і близьких.

Також керівник Офісу генпрокурора назвала підроблені COVID-сертифікати "кривавою макулатурою" і "грою в рулетку з повним барабаном", запевнивши, що прокурори притягнуть до відповідальності продавців і покупців такі "липи".

Венедиктова повідомила, що майже половина з майже 800 відкритих в цьому році кримінальних проваджень через підроблені документи стосуються саме сертифікатів про вакцинацію. Понад 100 осіб уже отримали повідомлення про підозру, а в суд направили майже 90 обвинувальних актів. Також генпрокурор нагадала, що вже відкрито кримінальне провадження щодо екс-нардепа Надії Савченко та її сестри, які влетіли в Україну з підробленими COVID-сертифікатами.

Відзначимо, сама колишня парламентарій заперечує, що підробляла або купувала фейкові документи про вакцинацію. Її сестра Віра ж заявила, що новинами про Надію Савченко "влада намагається відвернути українців від своїх гріхів".

Пізніше в мережі опублікували відео затримання Савченко в аеропорту через використання підробленого COVID-сертифікату. Коли її попросили показати документ про вакцинацію в "Дії" жінка спершу сказала правоохоронцям, що не "не має гадки, що це таке", а пізніше заявила, що вважає незаконним додавання особистої інформації про людей в державний додаток.