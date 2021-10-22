Савченко вперше відреагувала на ситуацію з підробленими COVID-паспортами (відео)

Під час спілкування з журналістами екснардеп запевнила, що документи не підробляла. А влада при цьому звинуватила в переході на "ветеринарну медицину".

Надія Савченко та її сестра Віра Савченко прокоментували ситуацію, що виникла після того, як вони були спіймані з підробленими COVID- сертифікатами в аеропорту "Бориспіль". Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли і не купували ніяких сертифікатів", — заявила колишня парламентарка і далі звернула увагу на випадки, коли влада в Україні "змушувала" одягати маски.

"Я пам'ятаю всі ці скандали, коли влада ловила хлопців в трусах, які плавали в Дніпрі, і одягала на них масочку. А зараз, після того як убили людську медицину, у нас переходять до ветеринарну медицину — це коли, корову або собаку ви щепите без їх згоди", — сказала Савченко.

Вона підкреслила, що інформація про щеплення — це інформація про здоров'я людини, яка захищена державою, і ніхто не має права її розголошувати. При цьому, Савченко згадала мобільний додаток "Дія", в основі якого знаходяться всі дані громадян України, зокрема і дані про стан здоров'я.

"Коли ви перетинаєте кордон, чому ця вся інформація раптом опиняється в міжнародному доступі у наших західних партнерів? Хто дозволяє державі зливати дані всього українського народу, коли в принципі держава повинна їх захищати?", — поставила риторичне запитання Савченко, зазначивши при цьому, що за законом у списку документів, необхідних для перетину кордону, не значаться ніякі сертифікати.

Зі свого боку, Віра Савченко опублікувала пост у своєму Facebook, в якому прокоментувала випадок в аеропорту.

"Коли влада голосно кричить з усіх ЗМІ про Надію Савченко, значить вона хоче вас відволікти від своїх гріхів. Значить сьогодні хтось у владі щось вкрав", — написала вона.

Нагадаємо, що екснардепка Надія Савченко зі своєю сестрою намагалися в'їхати на територію України з підробленими COVID-сертифікатами. Незабаром Вірі і Надії пред'являть підозру в підробці документів.

Також раніше Савченко заявила, що найбільш згуртованими є країни, де більшість громадян об'єднані однією релігією. Як приклади згуртованості вона привела РФ та ІДІЛ.