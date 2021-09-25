"Релігія свободи": Савченко наділа паранджу і вихваляла іслам (фото)

Депутат VIII скликання заявила, що самими згуртованими є країни, де більшість громадян об'єднані однією релігією. У якості прикладів згуртованості вона привела РФ і ІДІЛ.

Депутат Верховної Ради VIII скликання побувала в Туреччині і написала у себе на сторінці в Facebook публікацію про іслам, в якій заявила, що це релігія свободи, а не гноблення. За її словами, в сучасному світі звичніше сприймати цю релігію як ущемляє права людини і жінки, і в той же час сама вона не згодна з такою характеризацією ісламу.

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"Мало хто побачить, що іслам — це релігія простору і свободи для душі, духу і віри в Бога — Аллаха", — йдеться в повідомленні.

Савченко висловила переконання в тому, що найбільш згуртованими країнами є ті, де більшість громадян згуртовані однією релігією.

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"Імперії будуються і міцніють, роблячи ставку на значимість церкви в державі, і об'єднують людей навколо моральних принципів релігії, а вже потім нарощують економіку завдяки прагненням покірного і згуртованого народу. Коли імперії хочуть відновитися, після занепаду перше на що вони роблять ставку, це, знову ж таки, релігія, як об'єднуючий фактор для однотипної моралі людей і фактор національної ідеї для народу і держави", — написала депутат VIII скликання.

Надія Савченко в підкріплення своїх слів навела приклад Росії, Талібану, Туреччини і "Ісламської держави". Вона додала, що країни Заходу вважають за краще робити ставку на "космополітизм, безпринципність в моралі і в нарощувані капіталу і, як бонус — декларує захист прав людини".

Савченко зазначила, що її публікація була присвячена не стільки релігії як такої, скільки її ролі в духовному сенсі і тому, як в сучасному світі вона використовується в якості політичного інструменту побудови держави.

Фокус раніше писав про те, що Надія Савченко почала шити м'які іграшки, щоб заробляти на життя. За словами екс-нардепа, за виготовлення однієї іграшкової машинки їй платять від 8 до 20 тис. грн.

У вересні 2019 року Савченко отримала роботу ведучої на приналежному нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку телеканалі ZiK, який в лютому 2021 року потрапив під санкції і був закритий.