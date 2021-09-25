"Религия свободы": Савченко надела паранджу и восхвалила ислам (фото)

Депутат VIII созыва заявила, что самыми сплоченными являются страны, где большинство граждан объединены одной религией. В качестве примеров сплоченности она привела РФ и ИГИЛ.

Депутат Верховной Рады VIII созыва побывала в Турции и написала у себя на странице в Facebook публикацию об исламе, в которой заявила, что это религия свободы, а не угнетения. По ее словам, в современном мире привычнее воспринимать эту религию как ущемляющую права человека и женщины, и в то же время сама она не согласна с такой характеризацией ислама.

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"Мало кто увидит, что ислам — это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха", – говорится в сообщении.

Савченко выразила убеждение в том, что самыми сплоченными странами являются те, где большинство граждан сплочены одной религией.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

"Империи строятся и крепнут, делая ставку на значимость церкви в государстве, и объединяют людей вокруг моральных принципов религии, а уже потом наращивают экономику благодаря стремлением покорного и сплоченного народа. Когда империи хотят восстановиться, после упадка первое на что они делают ставку, это, опять же, религия, как объединяющий фактор для однотипной морали людей и фактор национальной идеи для народа и государства", — написала депутат VIII созыва.

Надежда Савченко в подкрепление своих слов привела пример России, Талибана, Турции и "Исламского государства". Она добавила, что страны Запада предпочитают делать ставку на "космополитизм, беспринципность в морали и в наращиваемые капитала и, как бонус — декларирует защиту прав человека".

Савченко отметила, что ее публикация была посвящена не столько религии как таковой, сколько ее роли в духовном смысле и тому, как в современном мире она используется в качестве политического инструмента построения государства.

Фокус ранее писал о том, что Надежда Савченко начала шить мягкие игрушки, чтобы зарабатывать на жизнь. По словам экс-нардепа, за изготовление одной игрушечной машинки ей платят от 8 до 20 тыс. грн.

В сентябре 2019 года Савченко получила работу ведущей на принадлежащем нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку телеканал ZiK, который в феврале 2021 года попал под санкции и был закрыт.