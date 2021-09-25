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"Религия свободы": Савченко надела паранджу и восхвалила ислам (фото)

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Надежда Савченко, паранджа, ислам
Фото: Facebook | Надежда Савченко

Депутат VIII созыва заявила, что самыми сплоченными являются страны, где большинство граждан объединены одной религией. В качестве примеров сплоченности она привела РФ и ИГИЛ.

Депутат Верховной Рады VIII созыва побывала в Турции и написала у себя на странице в Facebook публикацию об исламе, в которой заявила, что это религия свободы, а не угнетения. По ее словам, в современном мире привычнее воспринимать эту религию как ущемляющую права человека и женщины, и в то же время сама она не согласна с такой характеризацией ислама.

"Мало кто увидит, что ислам — это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха", – говорится в сообщении.

Савченко выразила убеждение в том, что самыми сплоченными странами являются те, где большинство граждан сплочены одной религией.

Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Фото: Facebook
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа
Надежда Савченко, ислам, паранджа

"Империи строятся и крепнут, делая ставку на значимость церкви в государстве, и объединяют людей вокруг моральных принципов религии, а уже потом наращивают экономику благодаря стремлением покорного и сплоченного народа. Когда империи хотят восстановиться, после упадка первое на что они делают ставку, это, опять же, религия, как объединяющий фактор для однотипной морали людей и фактор национальной идеи для народа и государства", — написала депутат VIII созыва.

Надежда Савченко в подкрепление своих слов привела пример России, Талибана, Турции и "Исламского государства". Она добавила, что страны Запада предпочитают делать ставку на "космополитизм, беспринципность в морали и в наращиваемые капитала и, как бонус — декларирует защиту прав человека".

Савченко отметила, что ее публикация была посвящена не столько религии как таковой, сколько ее роли в духовном смысле и тому, как в современном мире она используется в качестве политического инструмента построения государства.

Фокус ранее писал о том, что Надежда Савченко начала шить мягкие игрушки, чтобы зарабатывать на жизнь. По словам экс-нардепа, за изготовление одной игрушечной машинки ей платят от 8 до 20 тыс. грн.

В сентябре 2019 года Савченко получила работу ведущей на принадлежащем нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку телеканал ZiK, который в феврале 2021 года попал под санкции и был закрыт.