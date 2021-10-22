Савченко впервые отреагировала на ситуацию с поддельными COVID-паспортами (видео)

В ходе общения с журналистами экс-нардеп заверила, что документы не подделывала. А власть при этом обвинила в переходе на "ветеринарную медицину".

Надежда Савченко и ее сестра Вера Савченко прокомментировали ситуацию, возникшую после того, как они были пойманы с поддельными COVID- сертификатами в аэропорту "Борисполь". Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

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"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали и не покупали никаких сертификатов", — заявила бывшая парламентарий и дальше обратила внимание на случаи, когда власть в Украине "заставляла" одевать маски.

"Я помню все эти скандалы, когда власть ловила в ребят в трусах, которые плавали в Днепре, и одевала на них масочки. А сейчас, после того как убили человеческую медицину, у нас переходят к ветеринарной медицине – это когда, корову или собаку вы прививаете без их согласия", — сказала Савченко.

Она подчеркнула, что информация о прививках – это информации о здоровье человека, которая защищена государством, и никто не имеет права ее разглашать. При этом, Савченко упомянула мобильное приложение "Дия", в базе которой находятся все данные граждан Украины, в том числе и данные о состоянии здоровья.

"Когда вы пересекаете границу, почему эта вся информация вдруг оказывается в международном доступе у наших западных партнеров? Кто позволяет государству сливать данные всего украинского народа, когда в принципе государство должно их защищать?", — задала риторический вопрос Савченко, отметив при этом, что по закону в списке документов, необходимых для пересечения границы, не значатся никакие сертификаты.

В свою очередь, Вера Савченко опубликовала пост в своем Facebook, в котором прокомментировала случай в аэропорту.

"Когда власть громко кричит изо всех СМИ о Надежде Савченко, значит она хочет вас отвлечь от своих грехов. Значит сегодня кто-то во власти что-то украл", — написала она.

Напомним, что экс-нардеп Надежда Савченко со своей сестрой пытались въехать на территорию Украины с поддельными COVID-сертификатами. В скором времени Вере и Надежде предъявят подозрение в подделке документов.

Также ранее Савченко заявила, что самыми сплоченными являются страны, где большинство граждан объединены одной религией. В качестве примеров сплоченности она привела РФ и ИГИЛ.