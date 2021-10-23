"Дію встановлювати не буду": з'явилося відео затримання Савченко через COVID-сертифікати

Спершу екснардеп заявила, що не розбирається у "Дії", а потім назвала незаконною завантаження особистих даних в державне додаток.

Прикордонники записали на камеру розмову з колишнім народним депутатом Надією Савченко в аеропорту "Бориспіль", де у неї виявили підроблений COVID-сертифікат. Відеоролик опублікували на YouTube-каналі "ТСН".

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На відео зафіксовано, як представники влади вночі підійшли до Надії Савченко та її сестрі, щоб обговорити проблему. Один з прикордонників заявив, що їх система не може вважати QR-коди з документів і поцікавився, чи може екс-нардеп підтвердити сертифікат за допомогою додатку "Дія". У відповідь Савченко заявила, що у неї немає програми, а також відмовилася її встановлювати.

"Я взагалі не маю поняття, що це — перше. Друге, наскільки я знаю, "Дію" потрібно завантажувати і потім в неї все вкласти: паспорт, картку і так далі, все, що вимагає "Дія". А це в принципі незаконно, тому в принципі я її встановлювати не буду", — висловилася Надія Савченко.

Після цього співрозмовник висловив сумніви щодо справжності сертифіката пасажирок. Він повідомив про виклик співробітників Національної поліції, щоб вони розібралися в ситуації. Судячи з відеозапису, як Надія Савченко, так прикордонник поводилися чемно і спокійно.

Раніше стало відомо, що Надія Савченко та її сестра Віра намагалися в'їхати в Україну за підробленими COVID-паспортами про проходження вакцинації. Вони прилетіли в аеропорт "Бориспіль", повернувшись з Туреччини. Проти жінок відкрили кримінальне провадження про підробку документів, незабаром їм повинні пред'явити підозра. Сестрам загрожує штраф до 850 гривень, арешт на півроку або до двох років позбавлення волі.

Надія Савченко прокоментувала ситуацію з підробленими сертифікатами про вакцинацію в ефірі телеканалу "Україна 24". Колишній нардеп заявила, що вони з сестрою не підробляють документи і не купували підробки. Учасниця скандалу підкреслила, що інформація про щеплення захищена законом і не може розголошуватися третім особам.