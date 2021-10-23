"Дію устанавливать не буду": появилось видео задержания Савченко из-за COVID-сертификатов

Сперва экс-нардеп заявила, что не разбирается в "Дії", а потом назвала незаконной загрузку личных данных в государственное приложение.

Пограничники записали на камеру разговор с бывшим народным депутатом Надеждой Савченко в аэропорту "Борисполь", где у нее обнаружили поддельный COVID-сертификат. Видеоролик опубликовали на YouTube-канале "ТСН".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

На видео запечатлено, как представители власти ночью подошли к Надежде Савченко и ее сестре, чтобы обсудить проблему. Один из пограничников заявил, что их система не может считать QR-коды с документов и поинтересовался, может ли экс-нардеп подтвердить сертификат при помощи приложения "Дія". В ответ Савченко заявила, что у нее нет программы, а также отказалась ее устанавливать.

"Я вообще не имею понятия, что это — первое. Второе, насколько я знаю, "Дію" нужно загрузить и потом в нее все вложить: паспорт, карточку и так далее, все, что требует "Дія". А это в принципе незаконно, поэтому в принципе я ее устанавливать не буду", — высказалась Надежда Савченко.

После этого собеседник выразил сомнения относительно подлинности сертификата пассажирок. Он сообщил о вызове сотрудников Национальной полиции, чтобы они разобрались в ситуации. Судя по видеозаписи, как Надежда Савченко, так пограничник вели себя вежливо и спокойно.

Ранее стало известно, что Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались въехать в Украину по поддельным COVID-паспортам о прохождении вакцинации. Они прилетели в аэропорт "Борисполь", вернувшись из Турции. Против женщин открыли уголовное производство о подделке документов, вскоре им должны предьявить подозрение. Сестрам грозит штраф до 850 гривен, арест на полгода или до двух лет лишения свободы.

Надежда Савченко прокомментировала ситуацию с поддельными сертификатами о вакцинации в эфире телеканала "Украина 24". Бывший нардеп заявила, что они с сестрой не подделывали документы и не покупали подделки. Участница скандала подчеркнула, что информация о прививках защищена законом и не может разглашаться третьим лицам.