Избавляли от болезней и порч онлайн. Киберполиция разоблачила двух мошенниц на Херсонщине
За один сеанс "излечения" сестры брали от 1800 гривен.
На Херсонщине сотрудники киберполиции выявили двух сестер, которые "снимали порчу" через интернет. Киберполиция выявила мошенниц после обращения пострадавшей от их рук женщины с тяжело больным ребенком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
По данным киберполиции, две сестры в социальных сетях предлагали свои услуги за деньги. Среди "услуг" были: решение проблем в семейных отношениях, снятие порчи, лечение болезней онлайн и прочие. После отправки фото для "диагностики" и перевода денег, сестры блокировали клиентов и больше не выходили на связь.
Сообщается, что выявили злоумышленниц после обращения пострадавшей женщины в полицию. У нее есть ребенок с тяжелой болезнью, по словам матери, обращение к сестрам был последний шанс на выздоровление. Она прислала "целительницам" на диагностику фото ребенка. В ответ те сказали матери, что у ребенка тяжелый случай и сильная порча, но вылечить можно. За один сеанс "лечения" они потребовали у матери 4300 гривен. Как только мать ребенка перевела деньги, ее заблокировали.
Злоумышленницами оказались две сестры 24 и 27 лет, которые проживают в Скадовском районе. Во время обыска у них выявили и изъяли мобильные телефоны, симки и банковские карты, которые они использовали для ведения своей деятельности.
"Целительницы" заявили, что у них у самих были дети и их нужно было содержать. Против них открыто дело по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Им грозит от 3 до 8 лет.
Напомним, Киберполиция Украины создала классификатор онлайн-угроз для граждан.