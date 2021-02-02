Позбавляли від хвороб і причин онлайн. Кіберполіція викрила двох шахрайок на Херсонщині

За один сеанс "лікування" сестри брали від 1 800 гривень.

На Херсонщині співробітники кіберполіції виявили двох сестер, які "знімали причини" через інтернет. Кіберполіція виявила шахрайок після звернення постраждалої від їхніх рук жінки з важко хворою дитиною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

За даними кіберполіції, дві сестри в соціальних мережах пропонували свої послуги за гроші. Серед "послуг" були: вирішення проблем у сімейних стосунках, зняття причини, лікування хвороб онлайн та інші. Після відправки фото для "діагностики" та переказу грошей, сестри блокували клієнтів і більше не виходили на зв'язок.

Повідомляється, що виявили зловмисниць після звернення постраждалої жінки до поліції. У неї є дитина з важкою хворобою, за словами матері, звернення до сестер було останній шанс на одужання. Вона надіслала "цілителькам" на діагностику фото дитини. У відповідь ті сказали матері, що у дитини важкий випадок і сильна причина, але вилікувати можна. За один сеанс "лікування" вони зажадали у матері 4 300 гривень. Щойно мати дитини переказала гроші, її заблокували.

Зловмисницями виявилися дві сестри 24 і 27 років, які проживають в Скадовському районі. Під час обшуку в них виявили та вилучили мобільні телефони, сімки і банківські картки, які вони використовували для ведення своєї діяльності.

"Цілительки" заявили, що у них у самих були діти і їх потрібно було утримувати. Проти них порушено справу за частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Їм загрожує від 3 до 8 років.

Нагадаємо, кіберполіція України створила класифікатор онлайн-загроз для громадян.