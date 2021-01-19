Киберполиция Украины создала классификатор онлайн-угроз для граждан

В украинском МВД похвастались, что подобные классификаторы есть только у нескольких ведущих стран мира.

Министерство внутренних дел совместно с Киберполицией Украины систематизировали и рассортировали современные угрозы, с которыми чаще всего сталкиваются и могут столкнуться украинцы в сети.

"Для обеспечения системной работы по реагированию на угрозы для человека в киберпространстве проведения их идентификации и создан современный классификатор онлайн-угроз", – сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук во время проходившей в Киеве конференции по вопросам безопасности человека в онлайн-пространстве.

Как отметила чиновница: "В течение 2019-2020 годов Национальной полицией получено почти 900 сообщений о фальшивом минировании, выявлено более 600 преступлений интернет-мошенничества, где сумма причиненного материального ущерба составила почти 86 млн. грн".

"Причем размер убытков в 2020 году увеличился вдвое, а количество обращений на горячую линию Киберполиции выросла в 5 раз. За этот период полицейские разоблачили 445 уголовных преступлений, связанных с изготовлением и распространением материалов детской порнографии", – отметив выступающая, добавив, что в мессенджере "Telegram" полиции удалось заблокировать более 1700 электронных идентификаторов, через которые осуществлялись продажи наркотических веществ.

По ее словам, опыт создания подобного классификатора "есть только у нескольких ведущих стран мира, в частности – у Великобритании". Чиновница отметила, что таким образом Украина "вводит новые стандарты правоохранительной деятельности" на которых и формируется "стратегия по нейтрализации онлайн-угроз".

В частности, Киберполицией Украины были выделены следующие десять основных категорий угроз в интернете, с которыми им приходится иметь дело:

Дезинформация и манипуляция; Нарушение авторских прав; Пропаганда насилия, а также террористической и экстремистской деятельности; Распространение через интернет запрещенных и ограниченных к продаже товаров и услуг; Мошенничество в онлайн пространстве; Доступ детей к вредному контенту; Жестокое обращение с детьми в сети интернет: сексуальная эксплуатация и развращение детей в киберпространстве; Чрезмерное использование экранного времени; Киберпреследование и кибертравля; Пропаганда суицида и самокалечения.

При этом, отмечается, что нововведение "расширит права Киберполиции по блокированию противоправного контента, позволит применять новейшие инструменты и практики в преследовании киберпреступлений, а также усилит ответственность за онлайн-преступления".

"К созданию классификатора были привлечены лучшие, наработанные мировым сообществом, практики, в более расширенном и структурированном виде, который будет максимально соответствовать украинским реалиям и контента", – отметили в МВД.

По словам, первого заместителя председателя Депаратамента киберполиции Сергея Крапивы, также выступавшего на конференции, классификатор поможет "каждому лицу, которое столкнулась с киберпреступностью", получить надлежащую помощь Киберполиции.

Напомним, на днях Киберполиция "накрыла" сеть сайтов, массово продавших украинцам специальные пленки для прикрытия автомобильных номеров.