Кіберполіція України створила класифікатор онлайн-загроз для громадян

В українському МВС похвалилися, що подібні класифікатори є тільки у кількох провідних країн світу.

Міністерство внутрішніх справ спільно з кіберполіцією України систематизували і розсортували сучасні загрози, з якими найчастіше стикаються і можуть зіткнутися українці в мережі.

"Для забезпечення системної роботи з реагування на загрози для людини в кіберпросторі, проведенно їх ідентифікації та створено сучасний класифікатор онлайн-загроз", — повідомила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук під час проходила в Києві конференції з питань безпеки людини в онлайн-просторі.

Як зазначила чиновниця: "Протягом 2019-2020 років Національною поліцією отримано майже 900 повідомлень про фальшиве мінування, виявлено понад 600 злочинів інтернет-шахрайства, де сума завданих матеріальних збитків склала майже 86 млн грн".

"Причому розмір збитків у 2020 році збільшився вдвічі, а кількість звернень на гарячу лінію кіберполіції виросла у 5 разів. За цей період поліцейські викрили 445 кримінальних злочинів, пов'язаних із виготовленням і розповсюдженням матеріалів дитячої порнографії", — виступає, додавши, що в месенджері "Telegram" поліції вдалося заблокувати понад 1700 електронних ідентифікаторів, через які здійснювався продаж наркотичних речовин.

За її словами, досвід створення подібного класифікатора "є тільки у кількох провідних країн світу, зокрема — у Великобританії". Чиновниця зазначила, що таким чином Україна "вводить нові стандарти правоохоронної діяльності" на яких і формується "стратегія нейтралізації онлайн-загроз".

Зокрема, кіберполіцією України були виділені наступні десять основних категорій загроз в інтернеті, з якими їм доводиться мати справу:

Дезінформація і маніпуляція; Порушення авторських прав; Пропаганда насильства, а також терористичної та екстремістської діяльності; Поширення через інтернет заборонених та обмежених до продажу товарів і послуг; Шахрайство в онлайн просторі; Доступ дітей до шкідливого контенту; Жорстоке поводження з дітьми в мережі інтернет: сексуальна експлуатація та розбещення дітей у кіберпросторі; Надмірне використання екранного часу; Кіберпереслідування і кібертравля; Пропаганда суїциду і самокалічення.

При цьому, наголошується, що нововведення "розширить права кіберполіції із блокування протиправного контенту, дозволить застосовувати новітні інструменти і практики в переслідуванні кіберзлочинів, а також посилить відповідальність за онлайн-злочини".

"До створення класифікатора були залучені кращі, напрацьовані світовою спільнотою, практики, в більш розширеному і структурованому вигляді, який буде максимально відповідати українським реаліям і контенту", — відзначили в МВС.

За словами, першого заступника голови Депаратаменту кіберполіції Сергія Кропиви,який також виступав на конференції, класифікатор допоможе "кожній особі, яка зіткнулася з кіберзлочинністю", отримати належну допомогу кіберполіції.

Нагадаємо, днями кіберполіція "накрила" мережу сайтів, які продали українцям спеціальні плівки для прикриття автомобільних номерів.