Кіберполіція України створила класифікатор онлайн-загроз для громадян
В українському МВС похвалилися, що подібні класифікатори є тільки у кількох провідних країн світу.
Міністерство внутрішніх справ спільно з кіберполіцією України систематизували і розсортували сучасні загрози, з якими найчастіше стикаються і можуть зіткнутися українці в мережі.
"Для забезпечення системної роботи з реагування на загрози для людини в кіберпросторі, проведенно їх ідентифікації та створено сучасний класифікатор онлайн-загроз", — повідомила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук під час проходила в Києві конференції з питань безпеки людини в онлайн-просторі.
Як зазначила чиновниця: "Протягом 2019-2020 років Національною поліцією отримано майже 900 повідомлень про фальшиве мінування, виявлено понад 600 злочинів інтернет-шахрайства, де сума завданих матеріальних збитків склала майже 86 млн грн".
"Причому розмір збитків у 2020 році збільшився вдвічі, а кількість звернень на гарячу лінію кіберполіції виросла у 5 разів. За цей період поліцейські викрили 445 кримінальних злочинів, пов'язаних із виготовленням і розповсюдженням матеріалів дитячої порнографії", — виступає, додавши, що в месенджері "Telegram" поліції вдалося заблокувати понад 1700 електронних ідентифікаторів, через які здійснювався продаж наркотичних речовин.
За її словами, досвід створення подібного класифікатора "є тільки у кількох провідних країн світу, зокрема — у Великобританії". Чиновниця зазначила, що таким чином Україна "вводить нові стандарти правоохоронної діяльності" на яких і формується "стратегія нейтралізації онлайн-загроз".
Зокрема, кіберполіцією України були виділені наступні десять основних категорій загроз в інтернеті, з якими їм доводиться мати справу:
- Дезінформація і маніпуляція;
- Порушення авторських прав;
- Пропаганда насильства, а також терористичної та екстремістської діяльності;
- Поширення через інтернет заборонених та обмежених до продажу товарів і послуг;
- Шахрайство в онлайн просторі;
- Доступ дітей до шкідливого контенту;
- Жорстоке поводження з дітьми в мережі інтернет: сексуальна експлуатація та розбещення дітей у кіберпросторі;
- Надмірне використання екранного часу;
- Кіберпереслідування і кібертравля;
- Пропаганда суїциду і самокалічення.
При цьому, наголошується, що нововведення "розширить права кіберполіції із блокування протиправного контенту, дозволить застосовувати новітні інструменти і практики в переслідуванні кіберзлочинів, а також посилить відповідальність за онлайн-злочини".
"До створення класифікатора були залучені кращі, напрацьовані світовою спільнотою, практики, в більш розширеному і структурованому вигляді, який буде максимально відповідати українським реаліям і контенту", — відзначили в МВС.
За словами, першого заступника голови Депаратаменту кіберполіції Сергія Кропиви,який також виступав на конференції, класифікатор допоможе "кожній особі, яка зіткнулася з кіберзлочинністю", отримати належну допомогу кіберполіції.
Нагадаємо, днями кіберполіція "накрила" мережу сайтів, які продали українцям спеціальні плівки для прикриття автомобільних номерів.