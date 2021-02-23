СБУ припинила діяльність хакерів, які зламували акаунти чиновників Київської області (відео)

Зловмисники брали до 3 тисяч доларів за свої послуги. Основними замовниками зломів були громадяни РФ і приватні детективи з України.

Кіберфахівці Служби безпеки України зупинили діяльність хакерів, які зламували особисті сторінки, месенджери, а також електронні пошти користувачів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними СБУ, зловмисники через віртуальний сервер (скоріш за все, на них створювали підроблені версії сайтів, де потрібно було вказати свої дані для входу) зламували акаунти низки чиновників Київської області. Встановлено, що одним серед постраждалих є глава одного з райсудів області.

За злом аккаунта або акаунтів зловмисники брали до 3 тисяч доларів, залежно від складності та обсягів роботи. Оплату за свої "послуги" хакери отримували в криптовалюті, а також через заборонені в Україні російські платіжні системи.

Фото: прес-центр СБУ

Слідство вважає, що можливий організатор схеми часто виїжджав за кордон, зокрема в Росію. Нібито його основними клієнтами були громадяни Росії та українські приватні детективи. У спецслужбі вивчають наявність можливого зв'язку зловмисника з російськими спецслужбами.

Фото: прес-центр СБУ

Унаслідок обшуків за місцем проживання та в орендованому офісу були конфісковані для проведення експертизи:

банківські картки;

комп'ютерне обладнання;

зразки програмного забезпечення, які застосовувалися для злому.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи за статтею 359 (незаконне придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення організаторам схеми підозри.

Нагадаємо, кіберполіція викрила власника одного з найбільших у світі фішингових сайтів.

18 лютого на СБУ здійснили DDOS-атаку через що сайт тимчасово не функціонував.