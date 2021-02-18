На сайт СБУ совершили DDOS-атаку, он не работает
Спикер спецслужбы не исключил, что атака хакеров могла быть связана с действиями ведомства по защите нацинтересов.
В четверг, 18 февраля, из-за хакерской атаки сайт Службы безопасности Украины перестал работать.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.
"Сайт подвергся DDOS-атаке в четверг", – рассказал спикер спецслужбы Артем Дегтяренко.
Он не исключил, что атака хакеров на официальный сайт СБУ могла быть связана с действиями ведомства по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве.
Сейчас новости украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Facebook.
Кстати, последними сообщениями на сайте ведомства были о том, что СБУ объявила подозрение замминистру обороны РФ за cобытия в Иловайске и Дебальцево, а также, что СБУ заблокировала в Киеве деятельность транснациональной хакерской группировки.
Отметим, ранее киберспециалисты СНБО обнаружили попытки нового типа DDoS-атак, достигающие почти 780 Гбит/с. Мощность таких атак может помешать работе интернета в Украине.