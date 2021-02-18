На сайт СБУ здійснили DDOS-атаку, він не працює

Спікер спецслужби не виключив, що атака хакерів могла бути пов'язана з діями відомства із захисту націнтересів.

У четвер, 18 лютого, через хакерську атаку сайт Служби безпеки України перестав працювати.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в СБУ.

"Сайт піддався DDOS-атаці в четвер", — розповів спікер спецслужби Артем Дегтяренко.

Він не виключив, що атака хакерів на офіційний сайт СБУ могла бути пов'язана з діями відомства із захисту національних інтересів, зокрема, в інформаційному просторі.

Зараз новини української спецслужби доступні на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

До речі, останніми повідомленнями на сайті відомства були про те, що СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ за події в Іловайську і Дебальцеве, а також, що СБУ заблокувала в Києві діяльність транснаціонального хакерського угруповання.

Зазначимо, раніше кіберспеціалісти РНБО виявили спроби нового типу DDoS-атак, що досягають майже 780 Гбіт/с. Потужність таких атак може перешкодити роботі інтернету в Україні.