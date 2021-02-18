СБУ объявила подозрение замминистру обороны РФ за cобытия в Иловайске и Дебальцево

Российского чиновника из Минобороны подозревают в организации вторжения на территорию Украины.

Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную неприкосновенность, агрессивном ведении вооруженного конфликта и нарушении военных законов, которое связывают с убийством. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Как сообщает следствие, генерал-полковник Картаполов на должности заместителя начальника Главного управления Вооруженных сил России вместе с другими представителями военного руководства планировал и координировал действия боевых подразделений РФ, а также подконтрольных им бандформирований, которые зимой 2015 года захватывали Дебальцево и прилегающие к нему районы в Донецкой области. Правоохранители установили, что подозреваемый также обеспечивал руководство российскими войсками при вторжении на территорию Украины, во время которого погибли многие военнослужащие.

Спецслужба считает замминистра Картаполова виновным в организации убийства украинских воинов, которые пытались выбраться из "котла" в городе Иловайск. Как сообщает пресс-служба, он отвечал за оккупацию других районов в Донецкой и Луганской областях.

Главное управление СБУ ведет досудебное расследование под контролем Генпрокуратуры. Пресс-служба подчеркнула, что по украинским законам Андрею Картаполову грозит максимально суровое наказание — пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Как утверждает следствие, подозреваемый с 2012 года помогал России в ведении пропаганды с целью нанесения ущерба информационной безопасности Украины, действуя по заказу зарубежных структур. Пресс-служба отмечает, что блогер дискредитировал государственную политику, распространял манипулятивную информацию о действиях правительства, разжигал конфликты в Украине. При этом Анатолий Шарий якобы использовал российские каналы, такие как "Россия 1"; "Россия 24", "Звезда".