СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ за події в Іловайську і Дебальцевому

Російського чиновника з Міноборони підозрюють в організації вторгнення на територію України.

Правоохоронні органи України оголосили про підозру заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову в посяганні на територіальну недоторканність, агресивному веденні збройного конфлікту і порушенні військових законів, яке пов'язують з убивством. Про це пише прес-служба СБУ.

Як повідомляє слідство, генерал-полковник Картаполов на посаді заступника начальника Головного управління Збройних сил Росії разом з іншими представниками військового керівництва планував і координував дії бойових підрозділів РФ, а також підконтрольних їм бандформувань, які взимку 2015 року захоплювали Дебальцеве і прилеглі до нього райони в Донецькій області. Правоохоронці встановили, що підозрюваний також забезпечував керівництво російськими військами при вторгненні на територію України, під час якого загинули багато військовослужбовців.

Спецслужба вважає заступника міністра Картаполова винним в організації вбивства українських воїнів, які намагалися вибратися з "котла" в місті Іловайськ. Як повідомляє прес-служба, він відповідав за окупацію інших районів у Донецькій і Луганській областях.

Головне управління СБУ проводить досудове розслідування під контролем Генпрокуратури. Прес-служба підкреслила, що за українськими законами Андрію Картаполову загрожує максимально суворе покарання — довічне ув'язнення.

Раніше Служба безпеки України повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру в державній зраді і порушенні рівноправності громадян. Як стверджує слідство, підозрюваний з 2012 року допомагав Росії у веденні пропаганди з метою нанесення шкоди інформаційній безпеці України, діючи на замовлення іноземних структур. Прес-служба зазначає, що блогер дискредитував державну політику, поширював маніпулятивну інформацію про дії уряду, розпалював конфлікти в Україні. При цьому Анатолій Шарій нібито використовував російські канали, такі як "Росія 1"; "Росія 24", "Зірка".