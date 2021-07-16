Схема на 250 млн грн. Кіберполіція викрила фінансову піраміду з продажу криптовалюти (відео)

Зловмисники пропонували клієнтам отримувати 7% прибутку щодня завдяки "інвестуванню в криптовалюту". Мінімальна сума вкладу становила 150 тисяч гривень.

Співробітники кіберполіції Київської області викрили фіктивну онлайн-біржу, організатори якої обдурили громадян України на 250 млн гривень, повідомляє пресслужба відомства.

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За даними правоохоронців, зловмисники створили додаток електронної біржі, який був схожий на відомі платформи з продажу криптовалюти.

Організатори схеми пропонували інвесторам щоденний прибуток у розмірі 7%, а мінімальна сума вкладу на "біржі" становила 150 тисяч гривень.

"Утім, коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли їм, що така можливість відсутня і в подальшому — блокували. Встановлено, що таким способом зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян", — йдеться в повідомленні.

Обшуки проводилися в Черкасах і Хмельницькій області, у процесі яких силовики вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, банківські картки, гроші та зброю.

За фактом нелегальної схеми відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Якщо провина організаторів фінансової піраміди буде доведена, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

[ + – ] Фінансова піраміда з продажу криптовалюти

Раніше Фокус повідомляв, що кіберполіція викрила фінансову піраміду, жертвами якої стали 55 тисяч осіб. Чотири людини віком від 26 до 43 років створили сайт, через який пропонували жертвам інвестувати гроші в бізнес із продажу техніки та сервіси таксі. Вкладники понесли збитки в розмірі 150 млн гривень.

Також Фокус розповідав, що кіберполіція викрила банду хакерів, які вкрали у бізнесменів понад 5 млн гривень. Зловмисники надсилали бухгалтерам підприємств заражені вірусом електронні листи, щоб отримати доступ до компʼютерів, а вкрадені гроші з рахунків переводили в готівку.