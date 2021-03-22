Кіберполіція викрила фінансову піраміду, жертвами якої стали 55 тисяч осіб

Вкладники не змогли вивести свій прибуток і зазнали збитків на суму понад 150 мільйонів гривень.

Департамент кіберполіції та слідче управління Національної поліції вийшли на фінансову піраміду, у яку вклалися понад 55 тисяч осіб. Подробиці пресслужба МВС повідомила на офіційному сайті.

За даними слідства, чотири людини віком від 26 до 43 років створили сайт, через який пропонували жертвам інвестувати гроші в бізнес з продажу техніки і сервісу таксі. Громадяни вкладали кошти, купуючи сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Творці піраміди залежно від вартості сертифіката обіцяли щоденний пасивний дохід аж до 350% річних. Прибуток нараховувався у внутрішній валюті, яку нібито можна було перевести в криптовалюту.

[ + – ] Сертифікат для інвестицій Фото: Нацполіція

"Через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім того, ціна на криптовалюту була нижча в понад 100 разів від тієї, яку вказували організатори", — наголошується в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками шахрайства. Поліцейські одночасно провели обшуки в автомобілях і будинках підозрюваних у Києві, а також у Київській та Черкаській областях. Вони вилучили обладнання, комп'ютери, готівкові кошти, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, сертифікати, телефони і робочі записи.

[ + – ] Кіберполіція під час обшуків

Слідство триває під керівництвом Генеральної прокуратури. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на термін до восьми років.

Раніше кіберполіція повідомила про банду хакерів, які нібито викрали понад п'ять мільйонів гривень у підприємців. За даними розслідування, вони відправляли бухгалтерам підприємств електронні листи з вірусами, які забезпечували доступ до комп'ютерів. Потім зловмисники оформляли платіжні доручення і переводили в готівку гроші.

Кіберполіція нещодавно почала приймати сигнали про так звані "групи смерті" через зростаючу кількість самогубств серед дітей. Повідомлення можна відправити через спеціальну форму на сайті.

Писали також про інтернет-шахраїв, які використовують ботів у телеграмі для збору персональних даних користувачів. Отримавши інформацію, зловмисники присилають людям листи на електронну пошту, у яких загрожують зламати акаунт жертви або розповісти знайомим про її дії в мережі.