Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду, жертвами которой стали 55 тысяч человек

Вкладчики не смогли вывести свою прибыль и понесли убытки на сумму более 150 миллионов гривен.

Департамент киберполиции и следственное управление Национальной полиции вышли на финансовую пирамиду, в которую вложились более 55 тысяч человек. Подробности пресс-служба МВД сообщила на официальном сайте.

По данным следствия, четыре человека возрастом от 26 до 43 лет создали сайт, через который предлагали жертвам инвестировать деньги в бизнес по продаже техники и сервисы такси. Граждане вкладывали средства, покупая сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Создатели пирамиды в зависимости от стоимости сертификата обещали ежедневный пассивный доход вплоть до 350% годовых. Прибыль начислялась во внутренней валюте, которую якобы можно было перевести в криптовалюту.

[ + – ] Сертификат для инвестиций Фото: Нацполиция

"Из-за технических свойств сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме того, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую указывали организаторы", — отмечается в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам мошенничества. Полицейские одновременно провели обыски в автомобилях и жилищах подозреваемых в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. Он изъяли оборудование, компьютеры, наличные средства, банковские карты, чеки о покупке иностранной валюты, сертификаты, телефоны и рабочие записи.

[ + – ] Киберполиция во время обысков

Следствие продолжается под руководством Генеральной прокуратуры. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее Киберполиция сообщила о банде хакеров, которые якобы похитили более пяти миллионов гривен у предпринимателей. По данным расследования, они отправляли бухгалтерам компаний электронные письма с вирусами, которые обеспечивали доступ к компьютерам. Затем злоумышленники оформляли платежные поручения и обналичивали деньги.

Киберполиция недавно начала принимать сигналы о так называемых "группах смерти" из-за растущего количества самоубийств среди детей. Сообщение можно отправить через специальную форму на сайте.

Писали также об интернет-мошенниках, которые используют ботов в Телеграм для сбора персональных данных пользователей. Получив информацию, злоумышленники присылают людям письма на электронную почту, в которых угрожают взломать аккаунт жертвы или рассказать знакомым о ее действиях в сети.