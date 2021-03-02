Шантаж в Telegram: мошенники используют ботов, которые собирают персональные данные пользователей

Получив доступ к персональным данным, злоумышленники вымогают у пользователей деньги, угрожая раскрыть их деятельность в сети.

В Telegram интернет-мошенники придумали новый способ шантажа. Они получают доступ к персональным данным пользователей, которые собирают в мессенжере местные боты, а затем шантажируют их, угрожая раскрыть их деятельность в сети.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

"Злоумышленники присылают людям письма на электронную почту, в которых угрожают взломать аккаунт жертвы или раскрыть информацию о действиях человека в сети его родным и коллегам. Таким образом, хакеры вымогают у пользователей деньги, однако оплата не гарантирует того, что украденные данные не будут опубликованы и жертву перестанут шантажировать", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в ближайшее время вымогательству может подвергнуться и бизнес, который собирает в сети открытые данные о людях.

Атаке мошенников подвергся бот компании LeakCheck. Сервис предлагал пользователям за специальную плату найти все логины и пароли, которые оказались в открытом доступе. Злоумышленники использовали данные бота для шантажа пользователей по электронной почте.

"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", – сказали изданию представители LeakCheck.

При этом, бот не хранит историю запросов, поэтому установить связь с мошенниками нельзя.

"Ограничение числа запросов в бот не поможет в борьбе с мошенниками, поскольку при желании его можно будет обойти, сменив аккаунт", – отметили в LeakCheck.

Специалисты предупреждают, что если пользователь использует один пароль многие годы, рано или поздно он станет жертвой злоумышленников.

"Чтобы избежать подобного, нужно, в первую очередь, не использовать электронную переписку для размещения информации, которая может вас скомпрометировать. Не делиться в мессенджере личными данными карты, не размещать персональную информацию", – объясняют специалисты.

Напомним, в Telegram появился бот с базой данных мобильных номеров пользователей Facebook. При запуске бот сообщает, что "бот помогает узнать номера сотовых телефонов пользователей Facebook. Бот позволяет пользователям вводить либо номер телефона, чтобы получить соответствующий идентификатор пользователя в Facebook, либо наоборот.