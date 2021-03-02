Шантаж у Telegram: шахраї використовують ботів, які збирають персональні дані користувачів

Отримавши доступ до персональних даних, зловмисники вимагають у користувачів гроші, погрожуючи розкрити їх діяльність у мережі.

У Telegram інтернет-шахраї вигадали новий спосіб шантажу. Вони отримують доступ до персональних даних користувачів, які збирають в месенджері місцеві боти, а потім шантажують їх, погрожуючи розкрити їхню діяльність у мережі.

Про це повідомляє Коммерсант.

"Зловмисники надсилають людям листи на електронну пошту, в яких загрожують зламати акаунт жертви або розкрити інформацію про дії людини в мережі його рідним і колегам. Таким чином, хакери вимагають у користувачів гроші, однак оплата не гарантує того, що вкрадені дані не будуть опубліковані та жертву перестануть шантажувати", — йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що найближчим часом вимагання може зазнати й бізнес, який збирає в мережі відкриті дані про людей.

Атаці шахраїв піддався бот компанії LeakCheck. Сервіс пропонував користувачам за спеціальну плату знайти всі логіни і паролі, які опинилися у відкритому доступі. Зловмисники використовували дані бота для шантажу користувачів електронною поштою.

"Найчастіше шахраї пишуть жертвам, що на їхній комп'ютер потрапив вірус і всі дії в мережі записані, а для підтвердження додають останній використаний пароль", — сказали виданню представники LeakCheck.

При цьому, бот не зберігає історію запитів, тому встановити зв'язок із шахраями не можна.

"Обмеження кількості запитів у бот не допоможе в боротьбі із шахраями, оскільки за бажанням його можна буде обійти, змінивши аккаунт", — зазначили в LeakCheck.

Фахівці попереджають, що якщо користувач використовує один пароль багато років, рано чи пізно він стане жертвою зловмисників.

"Щоб уникнути подібного, потрібно, перш за все, не використовувати електронну переписку для розміщення інформації, яка може вас скомпрометувати. Чи не ділитися в месенджері особистими даними карти, не розміщувати персональну інформацію", — пояснюють фахівці.

Нагадаємо, у Telegram з'явився бот із базою даних мобільних номерів користувачів Facebook. Під час запуску бот повідомляє, що "бот допомагає дізнатися номери телефонів користувачів Facebook". Бот дозволяє користувачам вводити або номер телефону, щоб отримати відповідний ідентифікатор користувача у Facebook, або навпаки.