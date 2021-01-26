В Telegram появился бот с базой мобильных номеров пользователей Facebook

Человек, продающий доступ к сервису, утверждает, что у него есть данные о 500 миллионах пользователей соцсети.

В Telegram появился бот с базой данных мобильных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщает Vice.

При запуске бот сообщает, что "бот помогает узнать номера сотовых телефонов пользователей Facebook. Бот позволяет пользователям вводить либо номер телефона, чтобы получить соответствующий идентификатор пользователя в Facebook, либо наоборот.

Результаты работы бота скрыты, но пользователи могут покупать кредиты, чтобы раскрыть полный номер телефона.

Один кредит стоит 20 долларов, а за 10 тысяч кредитов бот просит 5 тысяч долларов. Бот утверждает, что содержит информацию о пользователях Facebook из США, Канады, Великобритании, Австралии и 15 других стран. Человек, продающий доступ к сервису, утверждает, что у него есть данные о 500 миллионах пользователей Facebook.

Facebook сообщил изданию, что данные получены из-за уязвимости, которую компания исправила в августе 2019 года.

"Очень тревожно видеть, что база данных такого размера продается в сообществах киберпреступников, это серьезно вредит нашей конфиденциальности и, безусловно, будет использоваться для мошенничества и других мошеннических действий злоумышленниками", — сказал Алон Гал, соучредитель и технический директор фирмы по кибербезопасности Hudson Rock.

Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. В МВД уже заявили, что утечка данных не связана с приложением "Дія", а сама она представляет из себя компиляцию данных из различных информационных баз госведомств и негосударственных организаций за разные годы.