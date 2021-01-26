У Telegram з'явився бот з базою мобільних номерів користувачів Facebook

Людина, що продає доступ до сервісу, стверджує, що в неї є дані про 500 мільйонів користувачів соцмережі.

У Telegram з'явився бот з базою даних мобільних номерів користувачів Facebook. Про це повідомляє Vice.

При запуску бот повідомляє, що "бот допомагає дізнатися номери телефонів користувачів Facebook. Бот дозволяє користувачам вводити або номер телефону, щоб отримати відповідний ідентифікатор користувача у Facebook, або навпаки".

Результати роботи бота приховані, але користувачі можуть купувати кредити, щоб розкрити повний номер телефону.

Один кредит коштує 20 доларів, а за 10 тисяч кредитів бот просить 5 тисяч доларів. Бот стверджує, що містить інформацію про користувачів Facebook із США, Канади, Великобританії, Австралії і 15 інших країн. Людина, що продає доступ до сервісу, стверджує, що в неї є дані про 500 мільйонів користувачів Facebook.

Facebook повідомив виданню, що дані отримані через незахищеність, яку компанія виправила в серпні 2019 року.

"Дуже тривожно бачити, що база даних такого розміру продається в спільнотах кіберзлочинців, це серйозно шкодить нашій конфіденційності і, безумовно, буде використовуватися для шахрайства та інших шахрайських дій зловмисниками", — сказав Алон Гал, співзасновник і технічний директор фірми з кібербезпеки Hudson Rock.

Нагадаємо: Держбюро розслідувань зайнялося розслідуванням витоку персональних даних українців, які з'явилися в Telegram. У МВС уже заявили, що витік даних не пов'язаний з додатком "Дія", а сам він вдає із себе компіляцію даних з різних інформаційних баз держвідомств і недержавних організацій за різні роки.