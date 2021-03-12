Киберполиция начала принимать обращения о "группах смерти"

Правоохранители создали e-mail адрес, куда можно жаловаться на опасные сообщества.

Киберполиция начала принимать сообщения о так называемых "группах смерти" на фоне роста числа самоубийств среди детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По электронному адресу: [email protected] Киберполиция принимает обращения по опасным интернет-сообществам или видеороликам, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное", — сообщили правоохранители.

Кроме того, обратиться к правоохранителям можно в форме обратной связи на сайте ticket.cyberpolice.gov.ua.

Напомним, в городе Боярка Фастовского района две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети видео с призывом попробовать медицинский препарат "Дротаверин".

На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

Кроме того, в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы. Однако они не сказали, принимали ли участие в опасном тренде, который приписывают TikTok.

Национальная полиция Кривого Рога выявила якобы администратора телеграм-канала, который давал задания участникам канала наносить себе телесные повреждения. По данным правоохранителей, администратор чата — подросток из Кривого Рога. В начале на канале было больше 500 человек. После начала публикаций с заданиями по нанесению увечий участникам, количество подписчиков упало до 13 человек. Полицейские сообщают, что в основной своей массе участниками чата были несовершеннолетними.

В свою очередь, Государственная служба по лечебным средствам и контролю за наркотиками сообщила, что не может запретить продажу таблеток "Дротаверин" детям. Лица, не достигшие 14 лет, имеют право самостоятельно покупать препарат для домашней аптечки.