Две школьницы в Умани наглотались таблеток, их пришлось госпитализировать

Сейчас дети находятся под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. При этом они не говорят, принимали ли участие в опасном тренде, который приписывают TikTok.

В Умани две восьмиклассницы сегодня наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы, сообщает местное издание "Про Все".

"Действительно, был такой вызов на скорую… В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление Дротаверином", — рассказала Ирина Назарок, пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно.

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", — сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

При этом, девочки не говорят, принимали ли они участие в опасном эксперименте в соцсетях.

Напомним, в городе Боярка Фастовского района две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети видео с призывом попробовать медицинский препарат.

На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.