Ваши часики TikTok. Чем опасны подростковые флешмобы и как их контролировать

Две школьницы из Киевской области поддались тренду из TikTok и приняли медицинский препарат, который оказался смертельно опасным. Одна из девочек умерла, вторая в реанимации. И это далеко не первый случай, когда популярные соцсети обвиняли в распространении опасных призывов.

TikTok с недавних пор стал неотъемлемой частью жизни в сети для очень многих. Туда перекочевали блогеры из Facebook и Twitter, которые стали слишком политизированными, и сети Instagram, которая стала слишком скучной для молодежи. Однако на фоне вполне невинных флешмобов и трендов, которые появляются с регулярной частотой, о ней все чаще говорят как о распространителе опасных идей, которые могут покалечить или вовсе убить. И виноватых в этом найти практически невозможно, ведь те, кто начинают тот или иной флешмоб, действуют на свой страх и риск, а привлечь к ответственности за рисковые поступки невозможно.

О "вредности" TikTok и необходимости строгого родительского контроля снова заговорили после инцидента, который произошел в Киевской области. В городе Боярка Фастовского района две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети видео с призывом попробовать медицинский препарат.

На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

[ + – ] Обращение Анны Маляр

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и опрашивают свидетелей. В полиции также отметили, что принятый девочками препарат является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта.

Известно, что это лекарство — миотропный спазмолитик. Принимается при коликах и болевых спазмах. Передозировка вызывает нарушение предсердно-желудочной проводимости, снижение возбудимости сердечной мышцы, остановку сердца и паралич дыхательного центра. Также его не рекомендуется принимать при желудочных болезнях, а умершая девочка якобы страдала гастритом, о чем сообщили ее одноклассники в соцсетях (сейчас комментарии удалены).

Как противостоять флешмобам в соцсетях

Большинство комментаторов в интернете после инцидента в очередной раз призвали закрыть "вредную" соцсеть и взять список сайтов, которыми интересуются подростки под строгий родительский контроль.

В то же время часть людей резонно возражает, что в данной ситуации возможно только беседовать с подростками и доводить до их сведения, что призывы, распространяемые в соцсетях, и в TikTok в частности, это не руководство к действию, и ни в коем случае не стоит следовать чужому примеру.

При общении с подростками глобальные запреты не дадут нужного результата. Психологи также рекомендуют родителям, которые часто узнают о том, что ребенок установил на смартфон TikTok уже постфактум, принимать участие в просмотре, тем самым стараясь отсеивать неприемлемый контент. И контролировать время в Сети в целом, чтобы ребенок не проводил там все свободное время. А до 10-11 лет вообще стараться не давать доступ в Сеть. Впрочем, теперь эту рекомендацию исполнить довольно проблематично — из-за пандемии коронавируса, когда даже школьные уроки проходят онлайн из-за карантина.

[ + – ] Обсуждение в соцсети

[ + – ] Призыв к благоразумию родителей

За границей то же самое

К слову, подростковый флешмоб с медицинскими препаратами начался, по одной из версий, в США. Там школьники принимали антигистаминный препарат, в результате чего скончалась 15-летняя девочка из штата Оклахома. А компания Johnson & Johnson выпустила предупреждение, в котором отметила, что прием безрецептурного препарата может вызвать проблемы сердцем, привести к коме и клинической смерти.

Ранее TikTok уже пытались призвать к ответственности из-за еще одного опасного для жизни флешмоба Blackout Challenge.

Участники флешмоба, который был запущен в соцсети, душат себя вплоть до "отключки" на несколько секунд. В результате 10-летняя девочка из города Палермо на Сицилии обвязала шею ремнем и случайно задохнулась.

Италия дала указание администрации китайской соцсети TikTok следить за тем, чтобы дети младше 13 не использовали их приложение. А государственный регулирующий орган страны потребовал, чтобы аккаунты с непроверенным возрастом их создателей удалили до 15 февраля. Тем не менее, этого не произошло.

Обошлись разговорами: пресс-секретарь социальной сети в Италии сообщила журналистам, что "конфиденциальность и безопасность являются приоритетами для TikTok", и что они "постоянно работают над улучшением политики, процессов и технологий для защиты сообществ и, в частности, молодых пользователей".

Впрочем, надо отметить, что чаще всего подобные флешмобы в TikTok запускают и поддерживают не подростки, а вполне себе совершеннолетние пользователи. Потому как соцсеть, которая ранее заслуженно называлась "молодежной", привлекает к себе все больше пользователей, которые ради подписчиков готовы на любые безумства. Некоторые опасны, некоторые вызывают откровенное неприятие, но факт остается фактом – TikTok, видимо, не способен контролировать весь контент, который появляется и распространяется по всему миру.

Правила TikTok

В соцсети уверяют, что все загружаемые видеоролики проходят модерацию, причем в два этапа. Сначала видео проверяют нейросети — системы распознают определенные алгоритмы или поведенческие сигналы для идентификации потенциально вредоносного контента, затем — живые люди (в каждой стране это делает своя команда). После чего видео пропускают (или нет) в ленту рекомендации или удаляют за нарушение правил сообщества. Дополнительный способ модерации контента основан на жалобах, которые модераторы получают от пользователей приложения, — если их много, то ролик удаляют. Помимо общих для всех соцсетей моментов вроде запрета на разжигание ненависти, пропаганду терроризма и травлю, в TikTok очень жестко модерируется все, что касается секса. Начиная с того, что слишком откровенные видео, обнаженные тела и имитации совокуплений не пройдут модерацию, заканчивая тем, что в роликах нельзя ни говорить, ни писать само слово.

Также в правилах соцсети отмечается, что "миссия TikTok — вдохновлять на творчество и приносить радость. Мы строим глобальное сообщество, в котором все могут создавать свои проекты и делиться ними, открывать для себя окружающий мир и общаться с другими пользователями по всему миру. В TikTok для нас важна безопасность, многообразие, инклюзивность и аутентичность. Мы помогаем авторам контента демонстрировать свою уникальность, а зрителям – стать частью того, что их вдохновляет".

И хоть в правилах отмечено, что "пользователям запрещается публиковать, загружать, транслировать или передавать другим пользователям заявления либо изображения, побуждающие других к совершению физического насилия или призывающие к такому насилию", призывать к ненависти в отношении других людей, насилию и оскорблениям, такой контент все равно периодически появляется и становится популярным.

Желающих хватает

Нужно отметить, что даже самые странные посты находят последователей, готовых их повторить. Так, несколько недель назад все мировые СМИ писали о жительнице США, которая намазала голову клеем Gorilla Glue Spray вместо лака. Что бы убрать клей с волос, Тессике Браун пришлось обратится в клинику пластической хирургии и даже собирать деньги в Сети.

[ + – ] Тессика Браун, тиктокерша, намазавшая голову клеем

Но даже у нее нашлись последователи. Так, еще один американец решил проверить эффект клея Gorilla Glue Spray и в итоге оказался в клинике со стаканчиком, приклеенным к носу и губам.

Фокус собрал пять самых странных флешмобов TikTok, которые, тем не менее, нашли последователей и вышли в топ.

[ + – ] Не пытайтесь повторить!

Флешмобы с зубами

В преддверии Хэллоуина некоторые пользователи демонстрировали, как сделать себе вампирские клыки с помощью клея для искусственных ногтей. Стоматологи предупреждали, что мало того, что подобный клей ядовит, он еще и очень стоек, и таким образом можно лишиться зубов, но флешмоб нашел последователей, как и еще один челлендж, призывающий изменить форму зубов с помощью обычной пилки для ногтей. В итоге, множество пользователей испортили себе совершенно здоровые зубы. Стоматологи снова предупреждали о вреде таких процедур, но это никого не остановило.

Воск для лица

Пользователи TikTok устроили флешмоб, во время которого заливали себе лица воском для эпиляции, а потом срывали его одним движением. Мало того, что это очень больно, это еще и наносит непоправимый ущерб тем участкам на лице, для которых воск не предназначен.

Крем для эрекции

Кто-то из пользователей решил, что крем для эрекции временно увеличивает размер губ. Это и правда так, однако врачи в очередной раз предостерегли пользователей, что крем для этого не предназначен, а значит он может вызвать жжение, отеки, ожоги, аллергическую реакцию и даже проблемы с сердцем.

Дрель и кукурузный початок

Очередной челлендж, зародившися в TikTok – это оригинальный способ съесть кукурузу, насадив початок на дрель и включив ее. К флешмобу присоединился даже известный рэпер Джейсон Деруло, который в итоге, выбил бешено вращающимся початком себе зуб.

Хлопья с молоком

Суть челленджа проста – в рот лежащего заливается молоко с сухим завтраком, второй пользуется им, как тарелкой. Опасность очевидна – можно захлебнуться, или подавиться. Часть подобных роликов была удалена.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что все они не нарушают правила TikTok, так как в них не используется оружие, наркотики, призывы к насилию и террористическим актам. Нно, тем не менее, они несут в себе опасность. Возможно, не очевидную, но она существует. Так что не пытайтесь ничего из вышеописанного повторить!

Государство — отдельно, родители — отдельно

Флешмобы такого рода существовали и до появления TikTok. Особенность таких акций в том, что говорить про них начинают только после того, как участники серьезно пострадают. Таким образом соцсеть, которая призывала выражать свою фантазию и демонстрировать свою "аутентичность", становится осью зла, как это ранее происходило с Instagram, Youtube и Facebook, где запускались подобные флешмобы. Глобальность соцсетей настолько велика, что условная киберполиция не может за ними уследить, некоторые страны идут по пути наименьшего сопротивления и запрещают TikTok, как в 2020 году это было сделано в Индии. В США также пытались запретить соцсеть, инициатором выступил Дональд Трамп, но в итоге ограничились тем, что запретили использовать TikTok военнослужащим и государственным чиновникам во избежание утечки важных данных.

В Украине о запрете TikTok речь не идет. Хотя есть петиция, которая призывает Владимира Зеленского запретить эту соцсеть, потому что "она позволяет деградировать нашей нации". Петиция была подана еще 21 января 2021 года и с той поры набрала только 294 подписи, что свидетельствует о том, что никуда TikTok не денется, по крайней мере до тех пор, пока не появится достойный конкурент.

А контроль над контентом и тем, что смотрят пользователи, как обычно в подобных случаях, возлагается на самих юных пользователей и их родителей.