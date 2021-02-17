Ваш годинничок TikTok. Чим небезпечні підліткові флешмоби і як їх контролювати

Дві школярки з Київської області піддалися тренду з TikTok і взяли медичний препарат, який виявився смертельно небезпечним. Одна з дівчаток померла, друга — у реанімації. І це далеко не перший випадок, коли популярні соцмережі звинувачували в поширенні небезпечних закликів.

TikTok із недавніх пір став невід'ємною частиною життя в мережі для дуже багатьох. Туди перекочували блогери з Facebook і Twitter, які стали занадто політизованими, і мережі Instagram, яка стала занадто нудною для молоді. Однак на тлі цілком невинних флешмобів і трендів, які з'являються з регулярною частотою, про неї все частіше говорять як про розповсюджувача небезпечних ідей, які можуть покалічити або зовсім вбити. І винних у цьому знайти практично неможливо, адже ті, хто починають той чи інший флешмоб, діють на свій страх і ризик, а притягти до відповідальності за ризикові вчинки неможливо.

Про "шкідливість" TikTok і необхідності суворого батьківського контролю знову заговорили після інциденту, який стався в Київській області. У місті Боярка Фастівського району дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат.

На перерві дівчатка придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і взяли кожна по 40 таблеток у приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей у непритомному стані знайшли однокласниці.

[ + – ] Звернення Ганни Маляр

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили до лікарні. Зараз життю школярки нічого не загрожує.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії та опитують свідків. У поліції також зазначили, що препарат, який прийняли дівчатка, є аналогом препарату "Но-шпа" та відпускається без рецепту.

Відомо, що ці ліки — міотропний спазмолітик. Вживається при кольках і больових спазмах. Передозування викликає порушення передсердно-шлункової провідності, зниження збудливості серцевого м'яза, зупинку серця і параліч дихального центру. Також його не рекомендується вживати при шлункових хворобах, а дівчинка, яка померла, нібито страждала на гастрит, про що повідомили її однокласники в соцмережах (зараз коментарі видалені).

Як протистояти флешмобам у соцмережах

Більшість коментаторів в інтернеті після інциденту вкотре закликали закрити "шкідливу" соцмережу і взяти список сайтів, якими цікавляться підлітки, під суворий батьківський контроль.

У той же час частина людей резонно заперечує, що в цій ситуації можливо тільки розмовляти з підлітками і доводити до їхнього відома, що заклики, поширювані в соцмережах, і в TikTok зокрема, це не заклик до дії, і ні в якому разі не варто слідувати чужому прикладу.

Під час спілкування з підлітками глобальні заборони не дадуть потрібного результату. Психологи також рекомендують батькам, які часто дізнаються про те, що дитина встановила на смартфон TikTok уже постфактум, брати участь у перегляді, тим самим намагаючись відсівати неприйнятний контент. І контролювати час у Мережі в цілому, щоб дитина не проводила там весь вільний час. А до 10-11 років взагалі намагатися не давати доступ у Мережу. Утім, тепер цю рекомендацію виконати досить проблематично — через пандемію коронавірусу, коли навіть шкільні уроки проходять онлайн через карантин.

[ + – ] Обговорення в соцмережі

[ + – ] Заклик до розсудливості батьків

За кордоном те ж саме

До речі, підлітковий флешмоб із медичними препаратами почався, за однією з версій, у США. Там школярі брали антигістамінний препарат, унаслідок чого померла 15-річна дівчинка зі штату Оклахома. А компанія Johnson&Johnson випустила попередження, в якому зазначила, що вживання безрецептурного препарату може викликати проблеми із серцем, привести до коми і клінічної смерті.

Раніше TikTok вже намагалися закликати до відповідальності через ще один небезпечний для життя флешмоб Blackout Challenge.

Учасники флешмобу, який був запущений в соцмережі, душать себе аж до "відключки" на кілька секунд. Унаслідок 10-річна дівчинка з міста Палермо на Сицилії зав'язала шию ременем і випадково задихнулася.

Італія дала вказівку адміністрації китайської соцмережі TikTok стежити за тим, щоб діти молодше 13 років не використовували їх додаток. А державний керівний орган країни вимагав, щоб акаунти з неперевіреними віком їх творців видалили до 15 лютого. Проте, цього не сталося.

Обійшлися розмовами: прес-секретарка соціальної мережі в Італії повідомила журналістам, що "конфіденційність і безпека є пріоритетами для TikTok", і що вони "постійно працюють над поліпшенням політики, процесів і технологій для захисту спільнот і, зокрема, молодих користувачів".

Утім, треба зазначити, що найчастіше подібні флешмоби в TikTok запускають і підтримують не підлітки, а цілком собі повнолітні користувачі. Тому що соцмережа, яка раніше заслужено називалася "молодіжною", привертає до себе все більше користувачів, які заради підписників готові на будь-які безумства. Деякі небезпечні, деякі викликають відверте неприйняття, але факт залишається фактом — TikTok, мабуть, не здатний контролювати весь контент, який з'являється і поширюється по всьому світу.

Правила TikTok

У соцмережі запевняють, що всі файли відеоролики проходять модерацію, причому в два етапи. Спочатку відео перевіряють нейромережі — системи розпізнають певні алгоритми або поведінкові сигнали для ідентифікації потенційно шкідливого контенту, потім — живі люди (у кожній країні це робить своя команда). Після чого відео пропускають (чи ні) у стрічку рекомендації або видаляють за порушення правил спільноти. Додатковий спосіб модерації контенту заснований на скаргах, які модератори отримують від користувачів додатку, — якщо їх багато, то ролик видаляють. Крім загальних для всіх соцмереж моментів на кшталт заборони на розпалювання ненависті, пропаганду тероризму і цькування, у TikTok дуже жорстко модерується все, що стосується сексу. Починаючи з того, що занадто відверті відео, оголені тіла та імітації статевих актів не пройдуть модерацію, закінчуючи тим, що в роликах не можна ні говорити, ні писати власне слово.

Також у правилах соцмережі зазначається, що "місія TikTok — надихати на творчість і приносити радість. Ми будуємо глобальне співтовариство, в якому всі можуть створювати свої проекти і ділитися ними, відкривати для себе навколишній світ і спілкуватися з іншими користувачами по всьому світу. У TikTok для нас важлива безпека, різноманіття, інклюзивність та автентичність. Ми допомагаємо авторам контенту демонструвати свою унікальність, а глядачам — стати частиною того, що їх надихає".

І хоч у правилах зазначено, що "користувачам забороняється публікувати, завантажувати, транслювати або передавати іншим користувачам заяви або зображення, які спонукають інших до скоєння фізичного насильства або закликають до такого насильства", закликати до ненависті щодо інших людей, насильства й образ, такий контент все одно періодично з'являється і стає популярним.

Охочих вистачає

Потрібно зазначити, що навіть найдивніші дописи знаходять послідовників, готових їх повторити. Так, кілька тижнів тому всі світові ЗМІ писали про мешканку США, яка намазала голову клеєм Gorilla Glue Spray замість лаку. Щоб прибрати клей з волосся, Тессіці Браун довелося звернутися в клініку пластичної хірургії і навіть збирати гроші в Мережі.

[ + – ] Тессіка Браун, тіктокерка, яка намазала голову клеєм

Але навіть у неї знайшлися послідовники. Так, ще один американець вирішив перевірити ефект клею Gorilla Glue Spray і зрештою опинився в клініці зі стаканчиком, приклеєним до носа і губ.

Фокус зібрав п'ять найдивніших флешмобів TikTok, які, тим не менш, знайшли послідовників і вийшли в топ.

[ + – ] Не намагайтеся повторити!

Флешмоби із зубами

Напередодні Гелловіна деякі користувачі демонстрували, як зробити собі вампірські ікла за допомогою клею для штучних нігтів. Стоматологи попереджали, що мало того, що подібний клей отруйний, він ще й дуже стійкий, і таким чином можна позбутися зубів, але флешмоб знайшов послідовників, як і ще один челендж, який закликає змінити форму зубів за допомогою звичайної пилки для нігтів. Зрештою, безліч користувачів зіпсували собі абсолютно здорові зуби. Стоматологи знову попереджали про шкоду таких процедур, але це нікого не зупинило.

Віск для обличчя

Користувачі TikTok влаштували флешмоб, під час якого заливали собі обличчя воском для епіляції, а потім зривали його одним рухом. Мало того, що це дуже боляче, це ще й завдає непоправної шкоди тим ділянкам на обличчі, для яких віск не призначений.

Крем для ерекції

Хтось із користувачів вирішив, що крем для ерекції тимчасово збільшує розмір губ. Це й справді так, проте лікарі вкотре застерегли користувачів, що крем для цього не призначений, а отже він може викликати печіння, набряки, опіки, алергічну реакцію та навіть проблеми із серцем.

Дриль і кукурудзяний качан

Черговий челлендж, який зародився в TikTok — це оригінальний спосіб з'їсти кукурудзу, насадивши початок на дриль і включивши його. До флешмобу приєднався навіть відомий репер Джейсон Деруло, який внаслідок, вибив собі зуб початком, який швидко обертався.

Пластівці з молоком

Суть челенджу проста — у рот лежачого заливається молоко із сухим сніданком, другий користується ним, як тарілкою. Небезпека очевидна — можна захлинутися, або вдавитися. Частина подібних роликів була видалена.

З перерахованого вище можна зробити висновок, що всі вони не порушують правила TikTok, оскільки в них не використовується зброя, наркотики, заклики до насильства і терористичних актів. Але, тим не менш, вони несуть в собі небезпеку. Можливо, не очевидну, але вона існує. Тож не намагайтеся нічого з вищеописаного повторити!

Держава — окремо, батьки — окремо

Флешмоби такого роду існували і до появи TikTok. Особливість таких акцій в тому, що говорити про них починають тільки після того, як учасники серйозно постраждають. Таким чином соцмережа, яка закликала висловлювати свою фантазію і демонструвати свою "автентичність", стає віссю зла, як це раніше відбувалося з Instagram, Youtube і Facebook, де запускалися подібні флешмоби. Глобальність соцмереж настільки велика, що умовна кіберполіція не може за ними встежити, деякі країни йдуть шляхом найменшого опору та забороняють TikTok, як у 2020 році це було зроблено в Індії. У США також намагалися заборонити соцмережу, ініціатором виступив Дональд Трамп, але зрештою обмежилися тим, що заборонили використовувати TikTok військовослужбовцям і державним чиновникам, щоб уникнути витоку важливих даних.

В Україні про заборону TikTok не йдеться. Хоча є петиція, яка закликає Володимира Зеленського заборонити цю соцмережу, тому що "вона дозволяє деградувати нашій нації". Петиція була подана ще 21 січня 2021 року і з того часу набрала тільки 294 підписи, що свідчить про те, що нікуди TikTok не дінеться, принаймні до тих пір, поки не з'явиться гідний конкурент.

А контроль над контентом і тим, що дивляться користувачі, як зазвичай в подібних випадках, покладається власне на юних користувачів і їхніх батьків.