Американка стала звездой сети, перепутав лак для волос с клеем (видео)

Женщина не могла избавиться от клея на голове более месяца, поэтому ей пришлось обратиться за помощью в клинику.

Американка Тессика Браун опубликовала на своей странице в соцсети TikTok видео, в котором рассказала, что более месяца назад по ошибке нанесла на свои волосы вместо лака клей, из-за чего ее волосы окаменели.

"Плохая идея. Посмотрите, мои волосы не двигаются. Они не двигаются! Я мыла голову 15 раз, но это не помогло", — рассказала девушка.

По ее словам, вместо лака с сильной фиксацией Got2b Glue Spray, который она обычно использует, она нанесла на волосы Gorilla Glue Spray.

Видео Тессики Браун стало весьма популярным. За первые дни после публикации в TikTok его посмотрели более 10 млн раз. На текущий момент видео собрало 3,4 млн "лайков", 111 тыс. комментариев и 337 тыс. репостов.

Позже Тессика рассказала на своей странице о том, что она обратилась за помощью в клинику. На видео видно, что для снятия клея на ее волосы наносили специальный крем.

В соцсетях девушку поддержали и некоторые знаменитости, в том числе — Chance the Rapper.

"Я рад, что мои подруги действительно поддержали ее в этом. Когда я смотрел видео во второй раз, было трудно смеяться, потому что понимал, что она не знала, что она использовала один из самых мощный клеев в мире. Надеюсь, она успешно справится с этим", — написал исполнитель у себя в Twitter.

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Напомним, ранее рассказывалось, что 83-летняя жительница Вьетнама Нгуйен Тхи Динх на протяжении 64 лет не стригла и не мыла волосы. За прошедшие годы волосы женщины достигли шестиметровой длины.

А 15-летняя киевлянка Елена Корзенюк установила рекорд Украины по длине волос. Молодая девушка является обладательницей волос, длина которых составляет 235 сантиметров. Ее волосы на 65,5 см длиннее предыдущего рекорда.