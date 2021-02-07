Американка стала зіркою мережі, переплутавши лак для волосся з клеєм (відео)

Жінка не могла позбутися клею на голові більше місяця, тому їй довелося звернутися за допомогою в клініку.

Американка Тессіка Браун опублікувала на своїй сторінці в соцмережі TikTok відео, в якому розповіла, що більше місяця тому помилково нанесла на своє волосся замість лаку клей, через що воно перестало рухатися.

"Погана ідея. Подивіться, моє волосся не рухається. Воно не рухається! Я мила голову 15 разів, але це не допомогло", — розповіла дівчина.

За її словами, замість лаку з сильною фіксацією Got2b Glue Spray, який вона зазвичай використовує, вона нанесла на волосся Gorilla Glue Spray.

Відео Тессікі Браун стало вельми популярним. За перші дні після публікації в TikTok його подивилися більше 10 млн разів. На поточний момент відео зібрало 3,4 млн "лайків", 111 тис. коментарів і 337 тис. репостів.

Пізніше Тессіка розповіла на своїй сторінці про те, що вона звернулася за допомогою в клініку. На відео видно, що для зняття клею на її волосся наносили спеціальний крем.

У соцмережах дівчину підтримали і деякі знаменитості, у тому числі — Chance the Rapper.

"Я радий, що мої подруги дійсно підтримали її в цьому. Коли я дивився відео вдруге, було важко сміятися, тому що розумів, що вона не знала, що вона використовувала один з найбільш потужний клеїв у світі. Сподіваюся, вона успішно впорається з цим", — написав виконавець у себе в Twitter.

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Нагадаємо, раніше розповідалося, що 83-річна мешканка Вʼєтнаму Нгуйен Тхі Дінх протягом 64 років не стригла і не мила волосся. За минулі роки волосся жінки досягло шестиметрової довжини.

А 15-річна киянка Олена Корзенюк встановила рекорд України по довжині волосся. Молода дівчина була володаркою волосся, довжина якого становила 235 сантиметрів. Її волосся було на 65,5 см довшим, ніж у власниці попереднього рекорду.