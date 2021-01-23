Италия приказала удалить аккаунты детей в TikTok после гибели 10-летней девочки

Врачи констатировали у ребенка смерть мозга после того, как она приняла участие в челендже, запущенном в соцсети.

Италия дала указание администрации китайской соцсети TikTok следить за тем, чтобы дети младше 13 не использовали их приложение. Как сообщает New York Post, этому предшествовала смерть 10-летней девочки, которая приняла участие во флешмобе "Blackout Challenge".

Государственный регулирующий орган Италии требует, чтобы аккаунты с непроверенным возрастом их создателей удалили до 15 февраля.

Участники флешмоба "Blackout Challenge", который был запущен в соцсети, душат себя вплоть до "отключки" на несколько секунд. 10-летняя девочка из города Палермо на Сицилии обвязала шею ремнем и случайно задохнулась. Сейчас подробности инцидента расследует прокуратура.

В свою очередь, пресс-секретарь социальной сети в Италии сообщила журналистам, что "конфиденциальность и безопасность являются приоритетами для TikTok и мы постоянно работаем над улучшением нашей политики, процессов и технологий для защиты наших сообществ и, в частности, молодых пользователей".

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор требовал запретить призывы к участию в акциях за Навального от администрации социальной сети TikTok.

"Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", — цитируют на сайте Роскомнадзора свое требование.

Напомним, что в Новосибирске мужчина повесился в прямом эфире в новогоднюю ночь. У него остались беременная жена и двое детей.