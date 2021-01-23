Італія зажадала від TikTok видалити акаунти дітей після загибелі дівчинки через флешмоб

Лікарі констатували у дитини смерть мозку після того, як вона взяла участь в Blackout Challenge, запущеному у соцмережі.

Італія дала вказівку адміністрації китайської соцмережі TikTok стежити за тим, щоб діти молодше 13 не використовували їх додаток. Як повідомляє New York Post, цьому передувала смерть 10-річної дівчинки, яка взяла участь у флешмобі "Blackout Challenge".

Державний регулюючий орган Італії вимагає, щоб акаунти з неперевіреними віком їх творців видалили до 15 лютого.

Учасники флешмобу "Blackout Challenge", який був запущений в соцмережі, душать себе аж до "відключки" на кілька секунд. 10-річна дівчинка з міста Палермо на Сицилії зав'язала шию ременем і випадково задихнулася. Зараз подробиці інциденту розслідує прокуратура.

У свою чергу, прес-секретар соціальної мережі в Італії повідомила журналістам, що "конфіденційність і безпека є пріоритетами для TikTok і ми постійно працюємо над поліпшенням нашої політики, процесів і технологій для захисту наших спільнот і, зокрема, молодих користувачів".

Раніше повідомлялося, що Роскомнадзор вимагав заборонити заклики до участі в акціях за Навального від адміністрації соціальної мережі TikTok.

"Просимо вас негайно вжити заходів щодо недопущення поширення подібної протиправної інформації на платформі TikTok", — цитують на сайті Роскомнадзора свою вимогу.

Нагадаємо, що у Новосибірську чоловік повісився в прямому ефірі в новорічну ніч. У нього залишилися вагітна дружина і двоє дітей.