Самоубийство под Новый год. В Новосибирске мужчина повесился в прямом эфире, оставив жену и детей

Россиянин транслировал свое самоубийство в российской социальной сети.

В Новосибирске в канун Нового года повесился местный житель, свою смерть он транслировал в российской соцсети "ВКонтакте". У мужчины остались беременная жена и двое детей. Об этом сообщает 7 канал.

В паблике "Инцидент Новосибирск" говорится, что житель Новосибирска совершил суицид около 04:00 31 декабря, при этом смерть мужчины транслировалась онлайн. По кадрам, распространенным в соцсетях, видно, что мужчина некоторое время готовился к совершению суицида.

Незадолго до своей смерти погибший опубликовал четверостишье на своей странице в "ВКонтакте":

Возьму петлю на шею кину,

Не жалея не о чем.

Понимаю, что наверно

Слезы тут польют ручьем.

Отмечается, что у самоубийцы остались двое детей в возрасте 6 и 4 лет, а также беременная жена. Супруга новосибирца рассказала, что перед гибелью мужа они сильно поругались, но пока неизвестно, стало ли это причиной самоубийства. Мужчина уже не первый раз пытался покончить жизнь самоубийством, но супруге удавалось его остановить.

Фото: МК

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что ведомство проводит доследственную проверку по факту публикации видео в социальной сети. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.