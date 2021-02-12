Новая жертва Gorilla Glue: американец приклеил к лицу стаканчик и оказался в хирургии (видео)

Американец приклеил с своему лицу пластиковую чашку "SOLO CUP", пытаясь доказать, что вирусный ролик в TikTok, где американка уложила себе волосы суперклеем в виде спрея "Gorilla Glue", это фейк.

Житель Лос-Анжелеса Лен Мартин (Len Martin) попытался разоблачить американку Тессику Браун, которая опубликовала на своей странице в соцсети TikTok видео, где рассказала, что по ошибке нанесла на свои волосы вместо лака клей "Gorilla Glue", из-за чего ее волосы окаменели и превратились в "шлем из волос".

"Мартин был убежден, что та соврала или преувеличила, и попробовал сам пройти испытание "Gorilla Glue Challenge", – сообщается в материале "Dailymail". Собственно сам челлендж и придумал Мартин, опубликовав в Facebook результаты своего плачевного опыта и дописав хештег #gorrilagluechallenge.

В частности, испытатель нанес суперклей на ободок стаканчика, а затем прикрепил его себе на нос. Однако, клей оказался действительно прочным – куда прочнее, чем ожидал Мартин.

"Я думал, что эта цыпочка с клеем "Gorilla" выдумала всю эту историю… Но нет – она настоящая. Не знаю, зачем я это пробовал… Я думал, что смогу слизать его… Теперь врачи говорят о том, что отрежут мне кончик губы во время операции. Молитесь за меня [sic], – посетовал американец, предупредив других, чтобы те не следовали его примеру, заверив мировое интернет-сообщество в том, что клей действительно надежный.

Как сообщается в материале, врачу удалось снять стаканчик, правда лишь вместе с эпидермисом. К своему посту Мартин прикрепил фото из отделения неотложной медицинской помощи, на котором врач исследует результаты "челеннджа", которые в данном случае были видны буквально "на лицо":

[ + – ] Len Martin

Напомним, 40-летняя Тессика Браун, которая также как и ее "последователь" Лен Мартин – родом из Луизианы, недавно завоевала всемирную славу, распылив перманентный клей на свои волосы. В частности, когда у той закончился лак для волос "Göt2b Glued Spray", она заменила его клеем с высокой адгезией "Gorilla Glue", который противопоказан для контакта с кожей.

Браун вымыла волосы 15 раз, попробовала вымыть голову ацетоном в домашних условиях, чем лишь усилила химический ожег, затем остригла сама себя и отправилась в отделение скорой помощи. В итоге американке пришлось лететь в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с пластическим хирургом доктором Майклом Обенгом, который провел четыре часа, используя специальную смесь для растворения клея, из медицинских препаратов, алоэ вера, оливкового масла и ацетона.