Нова жертва Gorilla Glue: американець приклеїв до обличчя стаканчик й опинився в хірургії (відео)

Американець приклеїв на своє обличчя пластикову чашку "SOLO CUP", намагаючись довести, що вірусний ролик у TikTok, де американка уклала своє волосся суперклеєм у вигляді спрея "Gorilla Glue", це фейк.

Житель Лос-Анжелеса Лен Мартін (Len Martin) спробував викрити американку Тессіку Браун, яка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі TikTok відео, де розповіла, що помилково нанесла на своє волосся замість лаку клей "Gorilla Glue", через що її волосся скамʼяніло та перетворилися на "шолом із волосся".

"Мартін був переконаний, що та збрехала або перебільшила, і спробував сам пройти випробування "Gorilla Glue Challenge", — повідомляється в матеріалі "Dailymail". Власне челлендж і придумав Мартін, опублікувавши у Facebook результати свого жалюгідного досвіду й дописавши хештег #gorrilagluechallenge.

Зокрема, випробувач наніс суперклей на обідок стаканчика, а потім прикріпив його собі на ніс. Однак, клей виявився дійсно міцним — куди міцнішим, ніж очікував Мартін.

"Я думав, що ця ципочка з клеєм "Gorilla" вигадала всю цю історію… Але ні — вона справжня. Не знаю, навіщо я це спробував… Я думав, що зможу злизати його… Тепер лікарі кажуть про те, що відріжуть мені кінчик губи під час операції. Моліться за мене [sic], — поскаржився американець, попередивши інших, щоб ті не наслідували його приклад, запевнивши світову інтернет-спільноту в тому, що клей дійсно надійний.

Як повідомляється в матеріалі, лікарю вдалося зняти стаканчик, щоправда лише разом з епідермісом. До свого допису Мартін прикріпив фото з відділення невідкладної медичної допомоги, на якому лікар досліджує результати "челенджу", які в цьому випадку були видні буквально "на обличчі":

[ + – ] Len Martin

Нагадаємо, 40-річна Тессіка Браун, яка також як і її "послідовник" Лен Мартін — родом із Луїзіани, недавно завоювала всесвітню славу, розпорошивши перманентний клей на своє волосся. Зокрема, коли у тієї закінчився лак для волосся "Göt2b Glued Spray", вона замінила його клеєм із високу адгезію "Gorilla Glue", який протипоказаний для контакту зі шкірою.

Браун вимила волосся 15 разів, спробувала вимити голову ацетоном у домашніх умовах, але лише посилила хімічний опік, потім обстригла сама себе та вирушила у відділення швидкої допомоги. Унаслідок американці довелося летіти до Лос-Анджелесу, щоб зустрітися з пластичним хірургом доктором Майклом Обенгом, який витратив чотири години, використовуючи спеціальну суміш для розчинення клею, із медичних препаратів, алоє вера, оливкової олії та ацетону.